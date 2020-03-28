أستاذ الطب الوقائي: أطعمة قد تصيبك بفيروس كورونا..تفاصيل

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عليه، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة وعدم التقبيل و المخالطة عن قرب والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وتجنب مصافحة الأفراد وتجنب لمس الأنف والعينين