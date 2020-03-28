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تعليم

أستاذ الطب الوقائي: أطعمة قد تصيبك بفيروس كورونا..تفاصيل

السبت 28/مارس/2020 - 09:03 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حسام الفقي
حذرت الدكتورة فاتن الصعيدي رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والطب الوقائي بكلية الطب جامعة عين شمس من الوجبات السريعة لأنها تحتوي عليه من نسب كبيرة من الدهون والبروتينات والسكريات وقد تتسبب نقص نسبة الألياف والمعادن بالجسم كما أنها تحرم الجسم من الفيتامينات والكثير من العناصر الأخرى التي يحتاجها الجسم باستمرار مما تؤدي إلى نقص المناعة في الجسم وهذا يؤدي الى تعرضك إلى الإصابة بكل سهولة بفيروس كورونا.

وأضافت الصعيدي خلال تصريحاتها لـ صدى البلد أن الوجبات السريعة  تؤدي إلى الإصابة بالتسمم الغذائي في الكثير من الأحيان حيث توجد الكثير من المحلات والمطاعم التي لا تتبع معايير السلامة والنظافة أثناء طهي تلك الوجبات ومنوها أن يكون احد العاملين في المطاعم مصاب او حامل لفيروس كورونا  فبالتالي يقوم بالعدوى عن طريق الطعام مشددا على الالتزام بالطعام المنزلي .

وأوضحت بعض التعليمات التي يجب العمل بها خلال الفترة المقبلة  أولا الالتزام في المنزل وعدم النزول الا للضرورة القصوي بالإضافة  إلى عدم  ملامسة  اليد لسطح يُرجح وجود فيروس كورونا  عليه، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة  وعدم التقبيل و المخالطة عن قرب والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وتجنب مصافحة الأفراد وتجنب لمس الأنف والعينين

وأشارت إلى ضرورة عدم التقبيل، مشددة علي عدم الاقتراب  من المصابين بالسعال أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا جسيمات صغيرة تحتوى على فيروس كورونا في الهواء. ويفضل الابتعاد عنهم لمسافة متر واحد.   مشيرا إلى أن كل ذلك يساعد في قلة التعرض للمرض القاتل  وإذا حدثت الإصابة يتم علاج الأعراض بالدرجة الأولى والراحة، وبشراب سوائل بكثرة مع بعض الأدوية التي تساعد في مقاومة الجسم. 

وأكد الصعيدي أنه حتى الآن لم يثبت أن درجات الحرارة المرتفعة تقضي على الفيروس لذلك لا يوجد ميعاد محدد للقضاء عليه إلا إذا التزم الجميع المنازل واتبعوا التعليمات من منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة المصرية  وتستمر فترة حضانة الفيروس - ما بين الإصابة وظهور الأعراض - لحوالي 14 يوما،  وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وفيروس كورونا هو فيروس من سلالة جديدة الذى تم التعرف عليه فى بعض حالات الالتهاب الرئوى بولاية ووهان بالصين وهى مجموعة من الفيروسات التى تصيب الإنسان وتكون أعراضه مشابهة لأدوار البرد العادى مثل صداع، سيلان الأنف، حمى، سعال، ضيق فى التنفس، الإلتهاب الرئوى وتصل الى مايسمى بالمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة SARS أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية الحادة MERS ولا يوجد له علاج أو لقاح محدد حتى الآن.

ويمكن اتباع بعض الإرشادات التالية للوقاية للحد من انتشار هذا الفيروس منها الحرص على غسل اليدين، تجنب ملامسة العين والأنف والفم باليدين قدر المستطاع، ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة ، والحفاظ على النظافة العامة، وتجنب التعامل مع المرضى.

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