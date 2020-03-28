شاهد .. شواطئ الإسكندرية بعد غلقها لمواجهة كورونا
السبت 28/مارس/2020 - 08:40 م
غلق شواطئ الإسكندرية
رصدت كاميرا "صدى البلد" بالفيديو إلتزام شواطئ الإسكندرية، اليوم السبت، بإغلاق أبوابها أمام الجمهور، وذلك تنفيذا لقرار المحافظ في إطار منع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية أصدر، أمس، قرارا بإغلاق جميع شواطئ المحافظة، أمام الجمهور اعتبارا من اليوم ولحين إشعار آخر، لمنع التجمعات والزحام.
ومن جانبه، قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، أنه جرى إغلاق 61 شاطئا تمتد من أبو قير وحتى أبو تلات، تنفيذا لقرار المحافظ.
وأضاف "رشاد"، في تصريح له، اليوم، أن الشواطئ خالية تماما من الزوار، موضحا أنه جرى توزيع فرق تفتيش علي جميع الشواطئ لمنع تواجد أى جمهور.
وأكد رئيس إدارة السياحة والمصايف، أنه جرى رصد بعض الجماهير تتواجد على سور الكورنيش وتم الاستعانة بالأقوال الأمنية ومطالبة الجماهير بالانصراف خوفا عليهم.