كارثة مفجعة .. وفاة شخص كل 17 دقيقة بفيروس كورونا في نيويورك

ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة إلى 100000 حالة ، وأصبح الوضع في مدينة نيويورك مزريًا بشكل متزايد مع استمرار الحالات في تصاعد ، مع تهديد نظام الرعاية الصحية بالانهيار الوشيك.





وبحسب وصف صحيفة " ديلي ميل، صرعت صفارات الإنذار في وقت متأخر من ليلة الجمعة في جميع أنحاء المدينة ، حيث تسابق طواقم الإسعاف في شوارع خالية من مكالمة إلى أخرى.





واوضحت الصحيفة أن عدد مكالمات الطوارئ الطبية ارتفع بنسبة 40 في المائة إلى حوالي 6500 في اليوم ، مما حطم السجلات التاريخية وأدى إلى تعليق ما يصل إلى 170 متصلًا في وقت واحد ، وفقًا لمسؤولي نقابة EMS.





يحث مسؤولو FDNY بشدة سكان نيويورك على الاتصال برقم 911 فقط إذا كانوا يعانون من حالات طوارئ عاجلة ، مثل مشاكل في القلب أو مشاكل في التنفس. .



