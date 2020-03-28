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منوعات

كارثة مفجعة .. وفاة شخص كل 17 دقيقة بفيروس كورونا في نيويورك

السبت 28/مارس/2020 - 10:36 م
صدى البلد
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أحمد شريف
ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة إلى 100000 حالة ، وأصبح الوضع في مدينة نيويورك مزريًا بشكل متزايد مع استمرار الحالات في تصاعد ، مع تهديد نظام الرعاية الصحية بالانهيار الوشيك.

وبحسب وصف صحيفة " ديلي ميل، صرعت صفارات الإنذار في وقت متأخر من ليلة الجمعة في جميع أنحاء المدينة ، حيث تسابق طواقم الإسعاف في شوارع خالية من مكالمة إلى أخرى.   

واوضحت الصحيفة أن عدد مكالمات الطوارئ الطبية ارتفع  بنسبة 40 في المائة إلى حوالي 6500 في اليوم ، مما حطم السجلات التاريخية وأدى إلى تعليق ما يصل إلى 170 متصلًا في وقت واحد ، وفقًا لمسؤولي نقابة EMS.

يحث مسؤولو FDNY بشدة سكان نيويورك على الاتصال برقم 911 فقط إذا كانوا يعانون من حالات طوارئ عاجلة ، مثل مشاكل في القلب أو مشاكل في التنفس. .

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