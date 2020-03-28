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حميات إمبابة: الحكومة توفر كافة المستلزمات الطبية

السبت 28/مارس/2020 - 09:19 م
الدكتور محمود خليل
الدكتور محمود خليل مدير مستشفى حميات امبابة
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أسامة علي

قال الدكتور محمود خليل  مدير مستشفى حميات امبابة، أن المستشفى تستقبل يوميا من 400 لـ 600 مواطن للاطمئنان على أنفسهم ضد فيروس كورونا.


وأوضح خليل خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" تقديم رانيا هاشم،أن المستشفى يعمل طوال الـ 24 ساعات وكافة الأطقم الطبية متواجدة لتأدية واجبها، معقبا:" الحمد لله الحكومة موفرة كافة المستلزمات الطبية".


ودعا مدير مستشفى حميات امبابة، المواطنين عن حدوث ظهور أعراض فيروس كورونا التوجه لأقرب مستشفى حميات متواجد، إضافة إلى البقاء في المنازل قدر الإمكان.


وأضاف خليل، إلى أن أفضل وسيلة وارخص وسيلة للوقاية من فيروس كورونا هو المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون.

وأشار مدير مستشفى حميات امبابة، أن الأطباء يتبعون نفس الإجراءات الوقائية من الفيروس التى يتم بثها للمواطنين.

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