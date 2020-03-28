AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مجانًا.. كامل الوزير: أتوبيسات فاخرة لنقل ركاب القطارات وقت الحظر.. فيديو

السبت 28/مارس/2020 - 09:09 م
كامل الوزير
كامل الوزير
Advertisements
هاني حسين
قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه تم توفير أتوبيسات فاخرة لنقل ركاب القطارات التي تصل في وقت الحظر او بعده بالمجان وتم التنسيق مع وزارة الداخلية للسماح لتلك الاتوبيسات بالتحرك في توقيتات الحظر.

وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن 
 يوم الجمعة فقط كان دخل المترو نصف مليون جنيه بدلا من دخل يومي 7 مليون جنيه".

وتابع كامل الوزير:"  مترو الأنفاق وسيلة نظيفة، ومش مهم نكسب فلوس ولكن المهم امن وامان المواطن المصري ويركب مترو نظيف مطهر".

واكمل كامل الوزير:"  لا تهاون في صحة المواطنين ونظافة المحطات ولو وجدنا أي مقصر هيقعد في بيته بداية من رئيس الهيئة وحتى أصغر عامل وكل المتهاونين في النظافة يقعدوا في البيت".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إجراء عاجل من مترو الأنفاق لمواجهة كورونا.. تفاصيل

المترو في زمن كورونا.. نقل البرلمان تطالب بتحديد عدد الركاب بالعربات.. ومقترح بتقسيم الموظفين إلى 3 دفعات لتخفيف الضغط

شاهد.. جولة وزير النقل في مركز التحكم لـ المترو ومحطة الشهداء

وزير النقل يتابع نقل ركاب قطارات حظر التجوال بالسوبرجت

نداء عاجل من وزير النقل للمواطنين بشأن التكدس قبل الحظر.. فيديو

لمنع الزحام.. وزير النقل يطالب المواطنين بالتحرك قبل الثالثة عصرا

ترشيحاتنا

بعد عزلهم بسبب كورونا .. اول لقطات من داخل قريتي ابوجرج والقيس فى المنيا.. فيديو وصور

خيره على الجميع.. نجم الاهلي السابق يرد على عماد متعب وحسام غالي بقوة

عبقرية تظهر وقت الشدائد.. أحمد موسى يعلق على اختراع مصري لأجهزة تنفس لمريضين معًا

سنغافورة تسجل 70 إصابة جديدة.. ٦٦٠ ألف إصابة و٢٨ ألف متوفى بفيروس كورونا حول العالم

الموت يفجع الفنانة آمال رمزي وإلغاء مراسم العزاء بسبب كورونا

القتل العمد.. محامية قتيل فيلا نانسى عجرم تفجر مفاجأة فى تقرير الطب الشرعى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتطلبي أون لاين .. نصائح عند الاستلام للوقاية من فيروس كورونا

زي الأميرات.. داليا البحيري تخطف الأنظار بـ"تاج" من أحدث جلسة تصوير

10 إطلالات تبرز أناقة كندة علوش بالأبيض والأسود بعد تصدرها تريند جوجل