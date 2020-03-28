مجانًا.. كامل الوزير: أتوبيسات فاخرة لنقل ركاب القطارات وقت الحظر.. فيديو

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه تم توفير أتوبيسات فاخرة لنقل ركاب القطارات التي تصل في وقت الحظر او بعده بالمجان وتم التنسيق مع وزارة الداخلية للسماح لتلك الاتوبيسات بالتحرك في توقيتات الحظر.





وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن

يوم الجمعة فقط كان دخل المترو نصف مليون جنيه بدلا من دخل يومي 7 مليون جنيه".





وتابع كامل الوزير:" مترو الأنفاق وسيلة نظيفة، ومش مهم نكسب فلوس ولكن المهم امن وامان المواطن المصري ويركب مترو نظيف مطهر".



