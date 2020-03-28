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رياضة

رسميا.. اتحاد جدة السعودي يصدم حسام عاشور .. تفاصيل

السبت 28/مارس/2020 - 09:12 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشف أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي بنادي اتحاد جدة السعودي، حقيقة التعاقد مع حسام عاشور لاعب النادي الأهلي في الموسم المقبل.

وأعلن النادي الأهلي، رحيل لاعب خط الوسط صاحب الـ34 عاما عن الفريق نهاية الموسم الحالي، بعد انتهاء عقده.
 
وقال دياب عبر تغريدة على حسابه بموقع تويتر: العالم يمر بأزمة كبيرة، وهم مستمرون في نشر الشائعات، وترويجها.

وأضاف: ما يتردد الآن، حول رغبة النادي في التعاقد مع لاعب النادي الأهلي المصري حسام عاشور غير صحيح نهائيًا، وهو ليس ضمن الخيارات المطروحة للموسم القادم.

وتابع: مجلس الإدارة يدعو الجماهير إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، وتصديقها

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن إمكانية انتقال عاشور لصفوف الاتحاد في الموسم المقبل بعد رحيله عن النادي الأهلي المصري.
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