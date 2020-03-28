بشرى لراغبي الزواج.. هانو بنزايون يطلق حملة "افرش بيتك" بـ 55 ألف جنيه

كشف حمدى أحمد رئيس مجلس إدارة شركة الأزياء الراقية "هانو بنزايون" إحدى شركات التجارة الداخلية التابعة للقابضة للسياحة والفنادق، عن إطلاق حملة "افرش بيتك" فى فرع الصالون الأخضر ببنى سويف المملوك للشركة.





وقال أحمد، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه تم إطلاق الحملة منتصف فبراير الماضى بالتعاون مع شركة الشركة التجارية للأخشاب التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى كإحدى اشكال التعاون بين شركات قطاع الاعمال العام.





وتابع: "من خلال منافذ البيع التابعة لشركتنا والمتمثلة فى فرع الصالون الأخضر ببنى سويف يتم عرض منتجات الشركة التجارية للأخشاب من الأثاث المصنوع من خشب الزان بأسعار اقتصادية وعروض خاصة من خلال حملة "افرش بيتك" التى تتيح للمستهلك شراء ثلاث غرف "نوم وسفرة وصالون " وذلك بسعر 55 الف جنيه ويمكن لعملاء بنك مصر الشراء بالتقسيط وذلك ضمن بروتوكول موقع مع البنك لسماح لعملائه بشراء منتجات من الفروع التابعة لشركة الأزياء الراقية بنظام التقسيط وذلك للتيسير على المواطنين، وفى حالة نجاح التجربة فى اولى محطاتها ببنى سويف سيتم التعتيم فى كل فروعنا الخاضعة لإدارة هانو البالغة عددها 37 فرعا .





وأضاف أحمد، أن فرع الصالون الأخضر بنى سويف لا يقتصر فقط على عرض منتجات الأثاث ولكن هناك الأدوات الكهربائية والأدوات المنزلية، مشيرا الى هذا الفرع تم تطويره ذاتيا بأيدي العاملين به واستطاعوا الانتهاء من تجديده فى فترة وجيزة رغم الظروف المناخية السيئة التى شهدتها البلاد خلال شهرى يناير و فبراير 2020.





وأشار رئيس مجلس ادارة شركة الأزياء الراقية "هانو بنزايون"، إلى أن حملة "افرش بيتك" تأتي ضمن الجهود التسويقية للشركة فى التعاون بين شركات قطاع الأعمال العام بعضها البعض حيث كانت لشركتنا تجربة مع شركة الخزف والبِلوّر حيث تم عرض منتجاتهم من خلال فروعنا بمختلف المحافظات.