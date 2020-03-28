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توك شو

فنانة كويتية تكشف تفاصيل إصابة ابنتها بفيروس كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 10:51 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
طمأنت الفنانة الكويتية غدير السبتي الجمهور على إبنتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، مردفة:"هي بخير الآن ولكن الظرف الصحي الذى تمر به متقلب".

وتابعت السبتي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،:"هي رجعت من لندن مصابة بالفيروس ولكن لم نكن نتوقع إصابتها بكورونا".

وأكملت: "بعد رجوع ابنتي من لندن ظلت 10 أيام لم تكن تشتكي سوي بالصداع وأخذت له علاج، ولكني قلقت وطلبت فحصها بالمستشفى وتبين خلال الفحص إصابتها بكورونا".

وأعلنت الفنانة الكويتية الشهيرة غدير السبتي من قبل إصابة ابنتها بفيروس كورونا المستجد.

و نشرت «غدير»صورة لها عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، موجهة لها رسالة مؤثرة، قائلة :"فديت قلبك انتي قوية وأدري راح تقاومين الفيروس وترجعين بالسلامة حق حضني أحبك يا دنيتي كلها".

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