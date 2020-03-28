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محافظات

رأس البر يغلق أبوابه أمام رواده.. واللسان خال من المواطنين

السبت 28/مارس/2020 - 11:52 م
مصيف راس البر
مصيف راس البر
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زينب الزغبي
أغلق مصيف رأس البر، أبوابه أمام رواده من أبناء محافظة دمياط،  وذلك عقب الازدحام الشديد التى شهدته المدينة امس ،مما دعا الدكتورة منال عوض الى اصدار قرار بغلق منطقة اللسان وشواطئ مدينة رأس البر وذلك ضمن حزمة الإجراءات و التدابير الوقائية و الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خاصة بعد الازدحام الذى شهدته المدينة .

وأكدت المحافظ على كافة الجهات المختصة بتطبيق ذلك القرار اعتبارًا من غد السبت حتى صدور إشعار آخر، كما ناشدت أهالى المحافظة مجددا بالتزام المنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا فى حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الدولة فى التعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

 وعلى صعيد اخر انتشرت فرقا امنيا على مداخل ومخارج مصيف راس البر، لمنع  اهالى دمياط من دخول راس البر باستثناء سكان المدينة. 

وناشدت الوحدة المحلية برأس البر، المواطنين بالالتزام التام بالتعليمات ومنع التجمعات نهائيًا حفاظًا على سلامتهم، يأتى ذلك بناءً على تعليمات منال عوض محافظ دمياط والتنسيق مع مديرية أمن دمياط.
رأس البر يغلق أبوابه أمام رواده.. واللسان خال من المواطنين
رأس البر يغلق أبوابه أمام رواده.. واللسان خال من المواطنين
رأس البر يغلق أبوابه أمام رواده.. واللسان خال من المواطنين
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