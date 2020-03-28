سيف زاهر يفجر مفاجأة حول علاقة الأهلي بـ مؤمن زكريا

علق الإعلامي سيف زاهر على مشكلة مؤمن زكريا مع الأهلي والتي أثيرت خلال الفترة الأخيرة من جديد بعد تصريحات اللاعب.





وقال زاهر في تصريحات تلفزيونية:"الأهلي لم يحصل على أي مستحقات مالية من عائد اعارة مؤمن زكرريا للدوري السعودي ومنح قيمة الإعارة كاملة لمؤمن زكري كما أنه صرف 600 ألف جنية للاعب منذ أسبوعين ولكن اللاعب لم يرد عليهم".





وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري السابق:"الأهلي أخذ موافقة وزارة الشباب والرياضة من أجل الحصول على موافقة الوزارة لصرف قيمة عقد مؤمن، لاسيما وأنه لم يرتبط بعقد مع الأهلي حاليا، ولكن هذا موقف يحترم من الإدارة الحمراء وتعامل بشكل محترم مع الموقف".







