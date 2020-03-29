توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 29/3/2020 فى زمن كورونا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الاحد 29 مارس 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك .
برج الحمل
مهنيًا: تنجح في مهمة أو في دراسة، أو تحقق ربحًا عن طريق فرصة مؤاتية، وربما تدعمك جهات نافذة لتحقيق اهدافك المسطرة
عاطفيًا: تشعر بالحماسه والفرح اليوم للقاء الحبيب و مصارحته بحقيقة مشاعرك تجاهه، فيبادلك بالمثل، فتكون اسعد شخص
صحيًا: أنت قوي الإرادة وكلمتك كلمة في حال أقدمت على اتخاذ قرار يتعلق بوضعك الصحي
برج الثور:
مهنيًا: تجنّب المشاكل مع زملاء العمل وكن حياديًا في موقفك، وتفرح لحل مشكلة كنت تخشاها وتتخوف منها، وتكون سيد الموقف فى العمل
عاطفيًا: تعيد حساباتك والنظر في طبيعة علاقتك مع الحبيب وتحاول التقرب منه لكنك لا تشعر باهتمامه، فحاول ان تاخد القرار المناسب
صحيًا: ترهق نفسك كثيرًا في العمل، عليك أن تفكر جديًا في الراحة وصحتك فهي كل شيء
برج الجوزاء:
مهنيًا: تنتظرك مفاجآت سارّة او بعض الايجابيات غير المتوقّعة التي تكون في مصلحتك وتحقق لك بعض الرغبات
عاطفيًا: لا تشتت نفسك في غير علاقة عاطفية، بل حاول أن تقيم علاقة ثابتة تنتهي بالاستقرار، فلا تكن مثل النحلة من زهرة لزهرة
صحيًا: لا تهمل وضعك الصحي ولا تتلهّ عن الاهتمام بجسمك والانشغال بأمور كثيرة تبعدك عن ممارسة الرياضة
برج السرطان:
مهنيًا: يسلّط هذا اليوم الضوء على قضية مالية أو على عائدات مشتركة وربما يتحدّث عن رحيل أو غياب عن العمل لسبب او لاخر
عاطفيًا: لا تكن متناقضًا في تصرفاتك وأقوالك أمام الحبيب، ولا تقم بأمور تجعله يغضب عليك او تكون سبب فى افساد العلاقة بينكما
صحيًا: الإرادة مطلوبة بإلحاح في حالتك وعليك الصبر لتتخلص من مشكلاتك الصحية
برج الاسد:
مهنيًا: يسمح لك هذا اليوم بالتواصل البنّاء مع الآخرين لتصحيح الأوضاع وإزالة الشوائب والتخلص من العراقيل
عاطفيًا: يوم ايجابي، فلا عذر لديك لإثارة المتاعب والمشكلات، بل عليك أخذ المبادرة بوقف النزاع أو الخلاف إذا حصل ذلك
صحيًا: لكل شيء حدود، ويبدو أن حدود امتناعك عن تناول الدهنيات غير موجودة، أنت المسؤول
برج العذراء:
مهنيًا: باستطاعتك بحث المسائل المالية المتعثرة، لكن الحذر مطلوب في مثل هذه المرحلة، ولكن الانفراجات قريبة
عاطفيًا: الحوارات الغنية بالنصائح ترفع أسهمك عند الشريك، فحاول أن تستفيد من الوضع لتعزيز العلاقة بينكما
صحيًا: أمام عدة حلول يمكنك اختيار أحدها للحفاظ على رشاقتك وصحتك وعافيتك
:برج الميزان
مهنيًا: تنعم بأجواء إيجابية جدًا تأتيك بالحلول وبالرعاية من قبل المحيط كما ان الفلك يبشرك بارباح مالية مهمة من احد المشارع التى اشتغلت عليها
عاطفيًا: تمرّ بتجربة تتعرض فيها لحرج، أو تتأرجح بين الإيجابية والسلبية، إلا أنك لا تلبث أن تشعر بتحسن الأحوال
صحيًا: تتعزز الصحة وتتدفق الإيجابيات، وتقوم بلقاءات مشوقة جدًا تثير في قلبك الحماسة
برج العقرب:
مهنيًا: طموحك كبير لا حدود له، ولكنّك تبحث عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق هذا الطموح.
عاطفيًا: الشريك يتصرّف بطريقة غريبة هذا اليوم، فحاول أن تصارحه بما يقلقك لتصحيح الوضع وحتى تكون العلاقة مبنية على الصراحه
صحيًا: إياك والتغاضي عما ينتابك من عوارض تزعجك ليلًا، استشر طبيبك
برج القوس:
مهنيًا: تستفيد من فشل زميل لتبرهن لرب العمل مدى كفاءتك وقدراتك وموهبتك الحقيقية ويساعدك هذا فى تعزيز موقعك ايضا
عاطفيًا: اعتذر إلى الشريك عن تصرّفك السيّئ وبرّر له موقفك السلبي تجاهه، فهو سيتفهم وضعكوسيعذرك ويتفهم موقفك
صحيًا: السعي وراء المتاعب يرهق أعصابك، حذار ما ينتظرك فقد يحمل الكثير من المفاجآت
برج الجدي
مهنيًا: يتركّز البحث على قضية شرائية ومصاريف اضافية وبعثرة لبعض الاموال فتشعر بالغضب، وربما تكتشف فضيحة
عاطفيًا: تبرع في خلق الأجواء الملائمة لتقريب المسافة بينك وبين الحبيب، تسعفك التأثيرات على توضيح أمور بغية تذليل العقبات وإزالة الالتباسات
صحيًا: درهم وقاية خير من قنطار علاج، وساعة مشي يوميًا خير من النوم ساعات طويلة
برج الدلو:
مهنيًا: يسلّط هذا اليوم الضوء عليك لكنّه يجعلك تطلب الحقيقة وتناضل من اجلها وترفض أي ميوعة كما ان نجمك يسطع فى العمل
عاطفيًا: يشكل هذا اليوم مفترق طريق في حياتك، لكن لا شيء يمكنه لجم اندفاعك، بل تقتحم الساحات واثقًا بنفسك
صحيًا: الأمور وصلت إلى حد خطير، بادر إلى ممارسة الرياضة ما ينعكس إيجابًا على وضعك الصحي
برج الحوت:
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تستعيد بعض المواقف الماضية، إتبع حدسك وكُن هادئًا ولا تدخل فى منوشات مع بعض الزملاء فى العمل
عاطفيًا: يحدث خلل في علاقتك بشريك بعدما كنتما على أبواب الارتباط الجدي ينصحك الفلك بصراحة بينكما اذا كنت تنوي استكمال العلاقة
صحيًا: إحرص على أن يكون فراشك ووسادتك طبيين لكي لا تشعر بالانزعاج خلال النوم