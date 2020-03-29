توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 29/3/2020 فى زمن كورونا





برج الحمل





مهنيًا: تنجح في مهمة أو في دراسة، أو تحقق ربحًا عن طريق فرصة مؤاتية، وربما تدعمك جهات نافذة لتحقيق اهدافك المسطرة

عاطفيًا: تشعر بالحماسه والفرح اليوم للقاء الحبيب و مصارحته بحقيقة مشاعرك تجاهه، فيبادلك بالمثل، فتكون اسعد شخص

صحيًا: أنت قوي الإرادة وكلمتك كلمة في حال أقدمت على اتخاذ قرار يتعلق بوضعك الصحي

برج الثور:





مهنيًا: تجنّب المشاكل مع زملاء العمل وكن حياديًا في موقفك، وتفرح لحل مشكلة كنت تخشاها وتتخوف منها، وتكون سيد الموقف فى العمل

عاطفيًا: تعيد حساباتك والنظر في طبيعة علاقتك مع الحبيب وتحاول التقرب منه لكنك لا تشعر باهتمامه، فحاول ان تاخد القرار المناسب

صحيًا: ترهق نفسك كثيرًا في العمل، عليك أن تفكر جديًا في الراحة وصحتك فهي كل شيء





برج الجوزاء:





مهنيًا: تنتظرك مفاجآت سارّة او بعض الايجابيات غير المتوقّعة التي تكون في مصلحتك وتحقق لك بعض الرغبات

عاطفيًا: لا تشتت نفسك في غير علاقة عاطفية، بل حاول أن تقيم علاقة ثابتة تنتهي بالاستقرار، فلا تكن مثل النحلة من زهرة لزهرة

صحيًا: لا تهمل وضعك الصحي ولا تتلهّ عن الاهتمام بجسمك والانشغال بأمور كثيرة تبعدك عن ممارسة الرياضة





برج السرطان:





مهنيًا: يسلّط هذا اليوم الضوء على قضية مالية أو على عائدات مشتركة وربما يتحدّث عن رحيل أو غياب عن العمل لسبب او لاخر

عاطفيًا: لا تكن متناقضًا في تصرفاتك وأقوالك أمام الحبيب، ولا تقم بأمور تجعله يغضب عليك او تكون سبب فى افساد العلاقة بينكما

صحيًا: الإرادة مطلوبة بإلحاح في حالتك وعليك الصبر لتتخلص من مشكلاتك الصحية









برج الاسد:





مهنيًا: يسمح لك هذا اليوم بالتواصل البنّاء مع الآخرين لتصحيح الأوضاع وإزالة الشوائب والتخلص من العراقيل

عاطفيًا: يوم ايجابي، فلا عذر لديك لإثارة المتاعب والمشكلات، بل عليك أخذ المبادرة بوقف النزاع أو الخلاف إذا حصل ذلك

صحيًا: لكل شيء حدود، ويبدو أن حدود امتناعك عن تناول الدهنيات غير موجودة، أنت المسؤول





برج العذراء:





مهنيًا: باستطاعتك بحث المسائل المالية المتعثرة، لكن الحذر مطلوب في مثل هذه المرحلة، ولكن الانفراجات قريبة

عاطفيًا: الحوارات الغنية بالنصائح ترفع أسهمك عند الشريك، فحاول أن تستفيد من الوضع لتعزيز العلاقة بينكما

صحيًا: أمام عدة حلول يمكنك اختيار أحدها للحفاظ على رشاقتك وصحتك وعافيتك





:برج الميزان





مهنيًا: تنعم بأجواء إيجابية جدًا تأتيك بالحلول وبالرعاية من قبل المحيط كما ان الفلك يبشرك بارباح مالية مهمة من احد المشارع التى اشتغلت عليها

عاطفيًا: تمرّ بتجربة تتعرض فيها لحرج، أو تتأرجح بين الإيجابية والسلبية، إلا أنك لا تلبث أن تشعر بتحسن الأحوال

صحيًا: تتعزز الصحة وتتدفق الإيجابيات، وتقوم بلقاءات مشوقة جدًا تثير في قلبك الحماسة





برج العقرب:





مهنيًا: طموحك كبير لا حدود له، ولكنّك تبحث عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق هذا الطموح.

عاطفيًا: الشريك يتصرّف بطريقة غريبة هذا اليوم، فحاول أن تصارحه بما يقلقك لتصحيح الوضع وحتى تكون العلاقة مبنية على الصراحه

صحيًا: إياك والتغاضي عما ينتابك من عوارض تزعجك ليلًا، استشر طبيبك





برج القوس:





مهنيًا: تستفيد من فشل زميل لتبرهن لرب العمل مدى كفاءتك وقدراتك وموهبتك الحقيقية ويساعدك هذا فى تعزيز موقعك ايضا

عاطفيًا: اعتذر إلى الشريك عن تصرّفك السيّئ وبرّر له موقفك السلبي تجاهه، فهو سيتفهم وضعكوسيعذرك ويتفهم موقفك

صحيًا: السعي وراء المتاعب يرهق أعصابك، حذار ما ينتظرك فقد يحمل الكثير من المفاجآت





برج الجدي





مهنيًا: يتركّز البحث على قضية شرائية ومصاريف اضافية وبعثرة لبعض الاموال فتشعر بالغضب، وربما تكتشف فضيحة

عاطفيًا: تبرع في خلق الأجواء الملائمة لتقريب المسافة بينك وبين الحبيب، تسعفك التأثيرات على توضيح أمور بغية تذليل العقبات وإزالة الالتباسات

صحيًا: درهم وقاية خير من قنطار علاج، وساعة مشي يوميًا خير من النوم ساعات طويلة

برج الدلو:





مهنيًا: يسلّط هذا اليوم الضوء عليك لكنّه يجعلك تطلب الحقيقة وتناضل من اجلها وترفض أي ميوعة كما ان نجمك يسطع فى العمل

عاطفيًا: يشكل هذا اليوم مفترق طريق في حياتك، لكن لا شيء يمكنه لجم اندفاعك، بل تقتحم الساحات واثقًا بنفسك

صحيًا: الأمور وصلت إلى حد خطير، بادر إلى ممارسة الرياضة ما ينعكس إيجابًا على وضعك الصحي





برج الحوت:





مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تستعيد بعض المواقف الماضية، إتبع حدسك وكُن هادئًا ولا تدخل فى منوشات مع بعض الزملاء فى العمل

عاطفيًا: يحدث خلل في علاقتك بشريك بعدما كنتما على أبواب الارتباط الجدي ينصحك الفلك بصراحة بينكما اذا كنت تنوي استكمال العلاقة