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28 مارس.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك

السبت 28/مارس/2020 - 02:13 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، 28 مارس، وفقا لعلم الأرقام.


شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 28 مارس فإن ذلك يعني أنك محب للخير وللجمال، وتحب الاتصالات والتبادل الفكري، ولديك موهبة في التعبير عن أفكارك بسهولة.. فقط انتبه من المبالغة في انفعالاتك ورغباتك!

نصيحة:
هذا العام يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا في كل شيء.
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