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مرأة

مشاعرك تتغلب على العقل والمنطق.. 24 مارس ماذا يقول تاريخ ميلادك

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:10 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، الثلاثاء 24 مارس، وفقا لعلم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام.. 

إذا كنت مولودا في يوم 24 مارس فإن ذلك يعني أن المشاعر لديك تتغلب على العقل والمنطق. أنت أيضا تحب أصولك وجذورك وتتمسك بها ولديك شخصية صعبة المراس.

نصيحة: 

يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في كثير من الأحيان.. أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.
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