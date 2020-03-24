توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 24/3/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 24 مارس-اذار 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماغي فرح على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .





:برج الحمل

مهنيًا: تراكم العمل وتأجيله ليس في مصلحتك، فهناك أولويات واضحة عليك أن تبدأ بها لتصل الى النتائج المرجوّة والتي تتمنها، ويكون النجاح من نصيبك

عاطفيًا:أعتقد أنك تعيش يومًا رومانسيًّا جميلًا يحاول خلاله الحبيب اسعادك بكل الوسائل المتاحة فاستغل هذا اليوم يا عزيزي

صحيًا: تتأقلم بسرعة مع النظام الغذائي الجديد وتشعر أنك أصبحت شخصًا آخر

برج الثور:

مهنيًا: أمر طارئ يحدث في العمل اليوم تضطر من خلاله الى الغاء الكثير من المواعيد وتركز لكي تحل هذا المشكل وبنهاية تصل الى حل جميع المشاكل

عاطفيًا: سوء تفاهم يحدث اليوم يجعلك تنفعل إزاء الحبيب وتقرر الابتعاد عنه قليلًا ريثما تهدأ، وتنتظر مبادرة منه ليصلح الوضع

صحيًا: تشعر بالانزعاج وربما الغضب، كن متأنيًا ومن مصلحتك ان تسير بثبات ومن دون ضجيج





مهنيًا: تُشغل باهتمامات متنوعة، تكثر خلالها اللقاءات والتحالفات الإيجابية، فتحصد ثمارًا طيبة وارباحًا وفيرة ، وتذكر ان لكل مجتهد نصيب

عاطفيًا: لا تدع الحبيب يشعر أنه في آخر أولوياتك بل اهتم بمشاعره أكثر واجعله يتدلل عليك بعض الشيء، وخصص له وقتك وحبك

صحيًا: عليك ان تحدد بدقة نوعية طعامك، لأن السمنة المفرطة تضرّك كثيرًا وتسبب لك مشكلات





برج السرطان:

مهنيًا: يلجأ إليك الجميع بحثًا عن الحلول، فتلمس إيجابية القدر، وتشعر بأن لا شيء يستطيع أن يعيق انطلاقتك

عاطفيًا:اذا كنت اعزب لا تتهرب من المشكلات بل واجهها حتى تجد الحب، اما اذا كنت مرتبط فانك قد تشعر بالرضى عن إنجازاتك مع الشريك هذا اليوم،

صحيًا: استفد من خبرة الأصدقاء الذين اعتمدوا حمية غذائية ناجحة وطبّقها على نفسها









برج الاسد:

مهنيًا: قد تستفيد من حياة مهنية صاخبة لالتقاط فرص معينة تفتح أمامك بعض الأبواب والحظوظ كلها الى جانبك لتنفيذ ما تحلم به فانفض الغبار والكسل

عاطفيًا: تشعر بالراحة اليوم بعد النجاح الذي حققته في العلاقة بالشريك على صعيد الإخلاص، ويكون الحب هو لغة اليوم مع الشريك

صحيًا: الحركة مطلوبة وضرورية وخصوصًا بعد الافطار الشهي









برج العذراء:

مهنيًا: قد تواجه تأخيرًا وعراقيل وتتراكم المشكلات الصغيرة والمزعجة، وربما تأسف لمنافسة أو تعيش غيرة قد تكون مسيئة إليك

عاطفيًا: لا تحاول تجنّب المواجهة مع الشريك، لأن نقاط الخلاف بينكما يجب أن تعالج قبل فوات الأوان،لانو الخلاف البسيط قد يتطور ويصبح فراق

صحيًا: خفف من النشاطات المرهقة لأعصابك، علمًا أنك لست مرغمًا على القيام بها





:برج الميزان

مهنيًا: أحداث متتالية تدفعك إلى إعادة النظر في عدة أمور، وهذا يمنحك مزيدًا من التطور والتقدم في العمل وهناك ارباح منتظرة

عاطفيًا: قد تكون على حقّ، لكنّ الأسلوب الذي تتبعه ليس مرنًا، فتوجّه الانتقادات عشوائيًا وتجرح مشاعر الحبيب بغير قصد

صحيًا: ليس الوقت مناسبًا لإثارة مشكلات قديمة قد تثير انفعالك وعصبيتك









برج العقرب:

مهنيًا: كل الأمور التي يفتعلها ضدك من هم حولك تلقى الفشل بسبب حس إدراكك لها ونباهتك وتتقدم فى عملك ومشارعك رغم كيدهم

عاطفيًا: تكثر المشاريع وتقوى الاتصالات وتعيش أوقاتًا طيّبة، ويحمل إليك الشريك وعودًا وإشارات في هذا النطاق

صحيًا: إنهض باكرًا ومارس المشي وبعض التمارين المفيدة للتخلص من آلام الظهر والرقبة





برج القوس:

مهنيًا: قد تسمع كلامًا غير مقنع أو لا يتمتّع بمصداقية، إهدأ ولا تأخذ على عاتقك مسألة تصحيح مسار العالم ، وخطط لمستقبلك فقط

عاطفيًا: تتفهّم ما يطرحه الشريك عليك وتبذل مجهودًا كبيرًا لتحقيق ما يطلبه من دون أن تشعره بذلك، ما ينعكس ايجابا مستقبلا

صحيًا: كل ما يعاكسك في مهنتك يمكن أن يرتد سلبًا على وضعك الصحي، فكن حذرًا

برج الجدي

مهنيًا: تكثر حولك الصداقات، وقد تشارك في مناسبات عملية كبيرة وتفرح لنجاح الزملاء ويكون الفرح والسعادة هي المسيطرة

عاطفيًا: لا تخف من التعبير عن مشاعرك، فالشريك لن يصدّك ولا سيّما إذا اخترت يومًا جيّدًا للتقرّب منه

صحيًا: حاول التخفيف من قيادة السيارات لمسافات قريبة، واستعض عنها بالمشي

برج الدلو:

مهنيًا: المحاذير التي كنت تخشاها، يبدو أنها تواجهك اليوم لكنّك تتخطى المرحلة بأقلّ ضرر ممكن

عاطفيًا: تشعر بالحاجة إلى الحنان والرعاية وتشتاق إلى حضن الحبيب وترغب في الترفيه عن نفسك وممارسة هواية جديدة

صحيًا: لا تبذل جهدًا مضاعفًا في أعمال لست أنت مسؤولًا عنها، أترك الأمور لأربابها وأرح نفسك









برج الحوت:

مهنيًا: تشعر بالحرية وبمساحة كبيرة من النفوذ والسيطرة، لذلك أدعوك الى تحديد الأولويات والأهداف تفادياَ لإهمال بعض التفاصيل

عاطفيًا: على الرغم من الفتور الذي ساد في الأيام الماضية تعود المياه الى مجاريها الطبيعية أو على الأقلّ تخمد التوتّرات ليحل مكانها الانسجام والهدوء