توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 28 مارس إلى الجمعة 3/ 4 / 2020

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى القارئ إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 28 اذار الى الجمعة 03 نيسان 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماغي فرح على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الأجتماعي .





برج الحمل :





حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني





بالرغم من الاجواء النارية الداعمة بتواجد الشمس فى برجك الا انك سوف تعاني في بداية الاسبوع من تاثيرات القمر في برج الثور ومعاكسته الامر الذي يطلب منك التأني والحذر في المفاوضات الصعبة ويرجى الانتباه من الانفعالات الشديدة حافظ على ردات فعلك وانتبه من الكلام القاسي وابتعد عن المزاجية والتحديات ان الجو الفلكي لا يبشر بالهدوء وينذز ببعض الاحتكاك والمناورات واللقاءات التي تجري في الكواليس لافشال لكن بالرغم من الطباع المتقلبة سوف تحقّق تطورات مذهلة في عطلة الاسبوع من انتقال القمر الى برج الاسد الصديق الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس في برجك ما يجعل الجو العام مميز يحمل اليك السعادة والمناسبات الجميلة وحلولًا للمشكلات السابقة وطّيًا لصفحة ماضية، من أجل انطلاقة جديد





حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي





يتبدل مزاجك فتظهر عن رهافة وتململ وتقلب بين الايجابية والسلبية مع وجود كوكب الزهرة في برج الثور الذي يسلط الاضواء على كل انواع العلاقات العاطفية والشخصية فتواجه شروطًا وتعيش بعض الارباكات تُضطر الى معالجة ذيول بعض العلاقات العابرة التي مَررت بها في السابق. وإذا كنت مرتبطًا، قد تجد في الشريك الصديق الأفضل لك، تصارحه بهواجسك وتعترف له بأخطائك.





برج الثور :





حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:





ترتفع المعنويات بشكل كبير وتتغير الامور مئة بالمئة نظرا لوجود المريخ في الجدي الصديق ووجود الزهرة الى برجك ووجود القمر في برجك مع بداية الاسبوع الذي يزيدك حيوية وانطلاقة ونشاط نجاح وتالق وفرص استثنائية وحماس كبير لتحقيق الاهداف وسوف تقطف ثمار جهودك و يفتح امامك ابواب الفرص الواعدة وتكون الحظوظ صديقة لك فتتابع مسيرتك وتقوم بواجباتك بطريقة جيدة . لكن يبقى عليك الانتباه من القمر في السرطان ايام 31-01-02 يجعل امورك المهنية تتعرقل وقد وتعيش مواجهات يومية مع الشريك أو الطرف الآخر يتوجب عليك المجاملة لتلطيف الجو وتصحيح الاخطاء.





حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:





وجود الزهرة في برجك يجعل العواطف تزدهر وتقوى الروابط تمارس سحرًا اخّاذًا وتتابع قصة عاطفية بدأتها سابقًا، وتستقطب المعجبين والمعجبات. تلفت الانظار وتبدو مميّزًا بحضورك، فتعمل جاذبيتك على اسر الناس. اما اذا كنت عازبًا، فقد تعرف فرصة عاطفية جدّية، عبر بعض الصداقات والجماعات والمؤسسات التي تنتمي اليها.









برج الجوزاء :





حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

تستوعب بسرعة وتتأقلم مع الطوارىء وجود القمربرجك ق يومي الاحد والاثنين يجعلك تمارس نفوذك وتقطف النجاح ان الكواكب في الحمل يدعمانك لتحسين الوضع العملي والمهني والمالي كل احلامك تستجاب فانت مقبل على مرحلة جديدة ومهمة واعدة بالانفتاح والتفاؤل فتنهمك في اعداد مشاريعك ومخططاتك بشجاعة تتميز بأفكار كبيرة تستطيع أن توظّفها في الإطار الصحيح، وتستفيد منها في الوقت الملائم. تعبّر عن أفكارك بمهارة وبلاغة تفتحان لك كل الأبواب.. تلتقط الإشارات بسرعة غريبة، وتتفوّق على الآخرين، زملاء أو منافسين. تدافع عن مواقعك ومواقفك بشراسة، وتستثمر في المكان المناسب. تحارب الرياح، إذا لزم الامر، باحثًا عن استقرار تحتاج إليه. بالرغم من التالق والتقدم يبقى عليك الحذر من القمر المتنقل في الاسد في عطلة الاسبوع الذي يشكل مثلثا فلكيا مزعجا يزعج طموحاتك





حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:





حالة من الركود تسيطر على الاجواء العائلية والعاطفية وانت عزيزي الجوزاء تحب المفاجآت والتقلبات لكن الزهرة في الثور يسبب بلبلة وعصبية وواقع لا يرضيك وقد يحمل ايضا مواجهة او ازمة لمشكلة قديمة او مواجهة جديدة سوف تكون مزاجيا وانفعاليا وقد تعرض صداقاتك للمخاطر لا تعرّض استقرارك العاطفي للتأرجح.









برج السرطان :





حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:





بعد نجاحات الفترة الماضية العنوان البارز هو معارك كثيرة وحذر ضروري الانتباه من وجود المريخ في الجدي ووجود الشمس في الحمل بالاضافة الى القمر في الجوزاء يومي الاحد والاثنين كما تكون عطلة الاسبوع ضاغطة بسبب القمر في الاسد تهدد علاقاتك في العمل واعمالك ويحذرك من الكسور والحوادث والانتباه على الوضع الصحي باختصار امامك فترة قادمة معقد فلا تستخف بالواجبات ولا تظن ان الساحة خالية من الاعداء او المعاكسات بحيث تحمل التاثيرات الفلكية ظرفا محرجا وقد يشوه سمعتك او يزجك في مشاكل انت بغنى عنها لكن بالرغم من الاجواء التي تتحداك سوف تعيش ايام 31-01-02 اجواء مستقرة وطوالع فلكية مناسبة مع انتقال القمر الى برجك .





برج السرطان





حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:





اسبوع دافىء يشجع على التفاهم وطي صفحة الخلافات بحيث يحمل اليك كوكب الزهرة اخبارا سارة وارتياحا قد تعيد النظر بعلاقتك العاطفية وذلك بهدف تعزيزها او اخذ قرار كما يوفر لك الهناء والسعادة والحب والشغف والحنان. يشير إلى علاقة جديدة، إذا كنت عازبا حضر نفسك لحب عاصف يهبّ في قلبك.









برج الاسد :





حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:





تشعر بثقة وتفاؤل وبسلام داخلي مع انطلاقة هذا الشهر المميز بالاضاف الى انطلاقة مهنية جديدة وتجارب كثيرة تمر بها لاثبات قدراتك ان وجود الشمس في الحمل والقمر في برج الجوزاء الصديق والمثلث الفلكي الناري بين القمر في برجك والشمس في الحمل يجعلك تشعر بتحسّن ملموس وتكون الظروف مناسبة وواعدة بخبر او تسوية وانطلاقة مرحلة جديدة وذلك لبحث مواضيع جديدة ولاختبار تجارب مختلفة تشعر بالاعتزاز والفخر ذلك لغياب المعاكسات الرئيسة واختفاء الأعداء والخصوم عن الساحة. تفسح لك الظروف في المجال لإنجاح مساعيك ولإثبات الحضور وتستعيد شهيّتك على الحياة، فتقبل عليها بنشاط وتفاؤل. لكن يبقى عليك الحذر ايام الثلاثاء والاربعاء و الخميس من تاثيرات القمر في السرطان الضاغطة والمعاكسة.









حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

قد تصطدم بتأثيرات الزهرة المفاجأة والمعاكسة من برج الثور بحيث تكثر المشاحنات وتطرأ الخلافات على نحو واضح وملموس بين الطرفين، لذلك فإنّها فترة غير ملائمة إطلاقًا للتطرّق إلى الموضوعات الحساسة والشائكة. فلتكن خياراتك سهلة وتخدم مصلحة العلاقة وتعزّزها كذلك تحاشَ توجيه اللوم والتوبيخ









برج العذراء :





حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:





أسبوع واعد مهنيًا بقدرات جديدة تألق فرص جدارة تحقيق للامنيات يحالفك المريخ من الجدي ويزيد من تالقك ويقدم لك ارباح فجائية عروض ومفاوضات واتفاقات مميزة ان مواقع الكواكب في الجدي داعمة وتصب لمصلحتك كما ان وجود القمر في السرطان في ايام 31-01-02 يحمل إليك آمالًا كثيرة وتطورات وترقيات. إنه الوقت المناسب لكي تتخذ مبادرات على صعيد مهنتك،فتنتقل من فترة اضطررت خلالها إلى التأقلم وقبول التسويات إلى فترة تستطيع خلالها أن تفرض شروطك بارتياح.لكن يبقى عليك التنبه من القمر في برج الاسد في عطلة الاسبوع عليك بالاعصاب الباردة والمتينة ومضاعفة الجهود لا تجازف ولا تغامر.





حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:





الوضع العاطفي ممتاز وواعدا جدا افراح تسلية هوايات جديدة اشراق اعجاب واستقرار يبتسم لك الزهرة في الثور الصديق وتستعيد ثقتك بالنفس وتمارس سحرك وتستقطب الاعجاب كما تتوفر ظروف جيدة للعازبين لكي يعرفوا أوقاتًا من الرومنسية وفرصًا للمصالحات والمصارحة وللارتباط اما المتزوجون من برج العذراء فيعرفون افاقا جديدة وانتقالا الى مرحلة جديدة .









برج الميزان





حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

يعدك الفلك باسبوع من النجاح من السبت الى الجمعة الاجواء جيدة سريعة سريعة تحمل لك الدعم حضر حالك لاحتفالات الطاقة التي تتمتع بها جيدة جدا ومعروف عن برج الميزان انه لا يرضى بالقليل تجذبه دائما الانجازات والاحلام والفرص الكبيرة ان مهارتك واجتهادك هم سلاحك هذا الامر يجعلك تعيش مناخ فلكي داعم مع القمر في برج الجوزاء الصديق تتحسن الاوضاع بشكل لافت وتستعيد انفاسك لتسيطر من جديد على مجرى الامور بكل تفاؤل متحمسا لكل جديد وبالتالي تتعاطى بايجابية مع كل ما يحيط بك لا شك أنك تتمتع بحيوية مضاعفة فتجد نفسك امام مسؤوليات مهمة وتباشر دورة مهنية جديدة ثابر ولا تستسلم ان الحظ يحالفك وتحصل على ترقية او فرصة لاثبات ذاتك وقد يكون هذا الاسبوع جيد ايضا للتخطيط ووضعحجر الاساس للمستقبل.









حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:





تحمل اليك الكواكب اخبارا سارة وارتياحا وجود كوكب الحب في الثور يوفر لك الهناء والسعادة والحب والشغف والحنان. يشير إلى علاقة جديدة، إذا كنتعازبا . حضر نفسك لحب عاصف يهبّ في قلبك. انه اسبوع دافىء يشجع على التفاهم وطي صفحة الخلافات ومن المستحسن عدم الغوص في اخطاء الماضي.









برج العقرب :





حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:





القمر في برج الجوزاء والشمس فى برج الحمل كل هذه الامور لها تأثيرات فلكية معاكسة ما يضطرك الى بذل جهود مضاعفة لتفادي كما يسبب لك تراجع في المعنويات عوائق وعراقيل لا تعاند وتتشبث برايك ولا تتخذ قرارات متسرعة. لكنك سوف تتنفس الصعداء ابتداء من يوم31 وتستعيد سلامك الداخلي مع وجود القمر في السرطان الصديق فتدخل مرحلة جيدة فتعرف أمورك المهنية أوضاعًا جيدة،كما ان انتقال القمر الى برج الاسد في عطلة الاسبوع يجعل فرص النجاح والربح كثيرة فتتخلّص من بعض الضغوط والديون وتسير نحو عمليات مالية وتجارية ناجحة، كما تخوض مفاوضات تبدو واعدة جدًا.





حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:





العنوان الرئيسي انتظار ومراوحة مكان لا للعصبية تسلح بالدبلوماسية لان الاجواء ليست سهلة فالضغوط الشخصية ان كانت صحية او عائلية ربما تعيش لحظات صعبة ومرة وربما تخسر ثقة الحبيب او تخسره كلي قد تشكو من بلبلة وانكماش وحيرة على الصعيدين الشخصي والعاطفي.









برج القوس :





حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:





تكون بداية الاسبوع مميزة ناجحة مليئة بالفرص الكبيرة والانجازات والاحلام كل الكواكب داعمة من الحمل ما يجعلك تفرح بحدث كبير وعروض في العمل وقد تتاح لك فرص على الصعيدين المالي والمادي تواكبها بفرح وسعادة ان وجود القمر في برج الجوزاء يجعلك واثقا من نفسك قادرا ومنفتحا على كل الاحتمالات كما ان القمر في برج الاسد الناري الصديق في عطلة الاسبوع تقدم لك انعطافات ايجابية وحركة مميزة وحظ كبير في المجال المادي ان كل الظروف الفلكية ممتازة وواعدة بالخير تعزز شعبيتك فتحصد المزيد من التأييد, إذا كنت تتعاطى في مجال الترفيه والتسلية والإعلان والإعلام وكل الصناعات والمجالات.لكن يبقة عليك الحذر من ايام 31-01-02 من تاثيرات القمر في السرطان الذي يعقد تحركاتك









حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

تعرف هذا الاسبوع افراحا كثيرة ويقدم لك كوكب الحب اشارات ايجابية وظروفا عاطفية مشجعة تعيش حالة عشق او تهتم بشخص تلتقيه للمرة الاولى وقد يعني ايضا ارتباطا بشخص ثري او زواجا تغمرك العواطف القوية وباستطاعتك احداث تغيير ايجابي في الوضع الحالي او تسعد لارتباط يعقده احد الاولاد او المقربين.





برج الجدي :





حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:





يسود جو من البلبلة والتوتر بحيث تتآمر الكواكب ضدك اذ يشكل وجود الكواكب في الحمل تنافرا مع برجك ويولد الضغوط كذلك وجود القمر في الجوزاء يسبب الازمات ويحثك على قلب الطاولة او ترك مكان ما كما ان وجود الكواكب في برجك واهمها المريخ يهدد مصالحك بالفشل كن حريص على الفاظك وتصرفاتك حتى لا يستغلها الاعداء للنيل منك بالاضافة الى وجود القمر في الاسد في عطلة نهاية الاسبوع الذي يسبب لك ازعاج كبير نصيحة الفلك التصرف بمرونة كبيرة والتعامل مع المستجدّات بمنطق وتفادي حصول الازمات لا تترّدد في طلب المساعدة بالرغم من الظروف الضاغطة حاول ان تستفيد من تاثيرات القمر من السرطان الايجابية والداعمة ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس.

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:





الوضع العاطفي افضل بكثير بحيث يعدك الزهرة من برج الثور بمتغيرات على الصعيد الشخصي ما يعني رومنسية خاصة وعلاقات جدية تقود الى ارتباط فتعيش اوضاعا مناسبة انت تملك طاقة فلكية كبيرة وتكون الاجواء دافئة والقلب سعيد فتمارس سحرك وتستقطب المحبّين. تعبّر عن نفسك بطريقة عذبة فلا يرفض أحد طلباتك.





برج الدلو :





حظك هذا الاسبوع برج الدلو على الصعيد المهني:





اسبوع ناشط ومثمر انتشار تقدم نتائج مفيدة ومواقع داعمة واجواء مشجعة نجاح وارباح تقدم وانتصارات ابواب تفتح تواصل وحوار طاقة فكرية ابداع تتحمس للانطلاق تحت تاثيرات القمر من برج الجوزاء الصديق ما يجعلك تعيش أسبوعا من الحظوظ الدسمة يعدك بالأفضل ويوحي اليك بالعمل الجدي والاستثمارات الناجحة وتتاح لك فرص كثيرة لخلق اوضاع وظروف ترغب فيها وتوظفها في المجال الناجح ويجعلك اقرب الى تحقيق طموحاتك وتعزيز عائداتك. تفاوض، تناقش، تتاجر وتسافر وتجرّب حظّك وتربح. تتقرّب من الناس بثقة بالنفس وتعقد صداقات جديدة. تُظهر عن ايجابية كبيرة فتتحمس للجديد لكن مع كل هذه الايجابيات يبقى عليك الحذر من ايام 31-01-02 من تاثيرات القمر من برج السرطان الذي يسبب تقلبات وسؤ تفاهم.





حظك هذا الاسبوع برج الدلو على الصعيد العاطفي:





ان وجود الزهرة الى الثور يجعلك تعيد النظر في بعض الارتباطات او يضطرك للقيام بخطوة طالما اجلتها بالإمكان ضبط التوترات العابرة، وحماية استقرار العلاقة شرط التعاطي مع الظروف والمستجدات بموضوعية إذا كنت تنتظر تجاوبًا كبيرًا فقد تخيب آمالك.









برج الحوت :





حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:





ان القدر يقدم لك الحظوظ على طبق من فضة سوف يكون بانتظارك ايام من التقدم ان وجود القمر فى برج الجوزاء ومن ثم القمر في السرطان الصديق يجعلك تعيش اوقاتا مشجعة وداعمة فرصة للنجاح والتقدم فانطلق ولا تتوقف حتى تحصل عليها كما يتحدث عن نجاحات وعمليات مالية مربحة، سوف تطمئن على وضعك المهني والاجتماعي والعائلي. وسوف تعزز وتعقد تحالفات جديدة لطالما كنت بانتظارها تتحمس للمشاركة في اكثر من نشاط وتلبية أكثر من دعوة. اما بالنسبة الى عطلة الاسبوع عليك الانتباه من تاثيرات القمر الضاغطة من برج الاسد الناري حاول ان تكون ديبلوماسي اكثر





حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي: