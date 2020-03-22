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مرأة

تبدو ماهرا وتميل نحو الدراسة والبحث.. 22 مارس ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

الأحد 22/مارس/2020 - 06:00 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، الأحد 22 مارس، وفقا لعلم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام.. 

إذا كنت مولودا في يوم 22 مارس فإن ذلك يعني أن لديك موهبة تنظيمية وجرأة وقدرة على التمييز.. تميل نحو الدراسة والبحث وتبدو ماهرا في تنمية اتصالاتك ومعارفك.

نصيحة: 

في هذا العام قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وأن تظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.
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