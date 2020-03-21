توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من 21 إلى 27 مارس مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ و ماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك ؟ سؤال يطرحه الجميع، لذلك إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 21 الى الجمعة 27 مارس 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماغي فرح على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك .





برج الحمل:





حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

بداية اسبوع متقلب امتحان صعب ونقاش حاد لكن الجو العام ممتاز وجيد جدا نجاح وتقدم وممكن تخضع لهزات قوية وتراجع وتكون على مفترق طريق بسبب القمر من برج الحوت ما يدفعك الى قرارات مهمة على أثر بعض التغييرات والتبدّلات والظروف المفاجئة. تجد نفسك أمام مشاكل لابد من حلها إن كان على الصعيد المهني أو الشخصي لكن ابتداء من يوم الثلاثاء يتغير الوضع الفلكي مع انتقال القمر الى برجك ومع وجود الشمس فى برجك فتشعر بارتياح وتكون الامور أكثر سهولة واشراقًا تبتسم لك الأقدار وتشعر بأن شيئًا ما يتغيّر في حياتك نحو الأفضل تفتح صفحة جديدة من العلاقات الاجتماعية والشخصية المميزة لذلك وسع دائرة تحالفاته.





حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي





يسجل هذا الأسبوع الاستثنائي مفاجآت كثيرة تساعدك تقوى خلاله الروابط وتزداد الأجواء الحميمية فانت تتمتع بشخصيّة جذابة ولطيفة حاول أن تستمتع بكل لحظة مع الحبيب فأنت تعلم أن هذه اللحظات لا تعوض تتلقى علامات الإعجاب والحب ، ويسطع نجمك في كل مكان.









برج الثور:





حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:





بداية اسبوع ايجابي تقدم لك الجراة الكاملة كي تتقدم لكن العنوان العريض للمرحلة المقبلة معاكسات وتراجع لكن الاجواء الفلكية يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الحوت الصديق ينعكس ايجابا عليك ويجعلك تتمتع بعزيمة قوية, تبدو الأجواء المهنية والشخصية مميزة، وتعرف علاقات إجتماعية مناسبة. يحالفك الحظ وتقوم بالاتصالات اللازمة من لقاءات واجتماعات مع مؤسسات أو شركات أو مسؤولين كبار.لكن قد يهدّدك القمر من برج الحمل ابتداء من يوم الثلاثاء ويهدد بعض الأحداث المهنية لكن سوف تعيش عطلة اسبوع مهمة جدا مع انتقال القمر الى برجك فتعيش اوقاتا مريحة واوضاعا مهنية رابحة.





حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:





تعيش اسبوعا مليئا بالحب والمشاعر وانفعالات الكبيرة ورغبات باتجاه شخص ملفت جدًا يترك أثره عليك. قد تعيش قصة فريدة، وعلاقة مميزة تحجبها عن الأنظار أو تحاول أن تطلقها إلى النور او قد ترتبط بزواج أو تحتفل بخطوبة.للمتزوج من برج الثور تبدو حياته الاجتماعية حافلة، يتلقى الدعوات من كل الاماكن ويشارك ببعض النشاطات الكثيرة .





برج الجوزاء:





حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:





اسبوع بخمسة نجوم يكون لصالحك بالأمور الجيدة والربح المعنوي والمادي مليء بالحركة والنشاط يدعم معنوياتك ويوفر لك كل ما يلزم حاول ان تستفيد من الظروف والفرص والحظوظ حتى تعزز طموحاتك وتطلعاتك.قد تطرق أبواب الحكومات أو المؤسسات الكبيرة وتحصل على موافقة على طلب وتوسع دائرة تحالفاته، فتنتصر على بعض الأخصام. تساعدك براعتك في الكلام وقدرتك على الإقناع،تحت تاثير المثلث الفلكي الواعد بالربح والمشاريع الكبيرة شراء عقار انتقال الى عمل جديد ما يجعل الآخرين يتبعونك في مغامرات مادية ومهنية.لكن انتبه من عطلة الأسبوع الترابية مع وجود القمر في الثور المواجه المعاكس لبرجك الذي يسبب لك القلق والتراجع المعنوي.





حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:





تفتقد الى الحصانة والحماية وقد تفشل في في التفاهم مع الشريك وقد تتعرض لاتهامات عشوائية أو لتراجع في قوة الحظوظ , تواجه محكمة او شريكًا متسلط فكن حذرًا. الزهرة يراوح مكانه في برج الور ويتحدث عن شراكة عاطفية وزواج او طلاق وانفصال كما ان وجود الزهرة في الثور يسبب بتراجع صحي ومالي.





برج السرطان:





حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:





بالرغم من الجو العام الناري المعاكس والتحديات مع وجود الكواكب في مواجهة برجك من الحمل الا أنك سوف تسعى جاهدًا للوصول إلى القمّة، وبالتالي من الطبيعي أن يرافقك النجاح مع تواجد القمر في برج الحوت الصديق الذي يشكل مربعا مع الشمس في الحمل ما يجعلك تصل الى الذروة على الصعيد المهني والمادي وقد تحقق ربحا او تقدما على الصعيد الاجتماعي الحظ يقدم لك فرص كثيرة ومهمة او تحصل على علاوة على الراتب او تبدأ عملا جديدا, وتقوى ثقتك بقدراتك ومعلوماتك وكفاءته لا تتردد من قلب الصفحة والاتجاه نحو جديد انه اسبوعا ناشطًا بالمستجدات حاملا مشروعًا لسفر أو سفرًا مميزًا أو واعدًا. كذلك تتحدث عن ربح مادي ومكاسب أو حلول للمشاكل العالقة.





حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:





نجاحات وتسويات علاقات حلوة جو رومنسي القلب سعيد العلاقات حلوة بتفرح لخبر سار فتتحرر من الضغوطات تتعزز الشعبية تعرف لقاءات مشوقة جدًا انت تملك مفتاح الحظ عاطفيا فلا تتردد باللجوء الى استعماله .





برج الاسد:





حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:





الامور واضحة لا خوف عليك لا تزال تسيطر على كافة الاصعدة مهنيا ماديا وعاطفيا كل الكواكب داعمة لمسيرتك لكن مع بداية الاسبوع ممكن ان تكثر التحديات مع وجود القمر في الحوت ما يعني تراجعا على مختلف الاصعدة سواء كانت دراسية أو عاطفية أو مهنية أوشخصية .فكر جيدا قبل اي تصرف ولا تتهور ولا تقف مكتوف اليدين سارع إلى التحالف وطلب المساعدة ومن الضروري تجنيد كل طاقاتك ومواهبك وقدراتك الديبلوماسية والفنية والاجتماعية لتخطي هذه الفترة. لكن مع انتقال القمر الى الحمل الذي يشكل تحالفا مع الشمس في الحمل يجعلك تراهن على نشاطك وحيويتك توظّف أفكارك البرّاقة وتميل إلى الخلق والإبداع وتتوسع دائرة تحركاتك وترتفع شعبيتك





حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:





وجود الزهرة في مربع مع برجك يتحدث عن انقلابات في حياتك الشخضية تختلف وجهات النظر مع الشريك ويواجهك بتساؤلات واستفهامات ويطالبك بتبريرات وتوضيحات عليك المسايرة والتحلي بالهدوء قبل توجيه الانتقاد واللوم فلا تتفوّه بكلمة تندم عليها لاحقًا كما ان وجود الزهرة في الثور يسبب بتراجع صحي ومالي.





برج العذراء:





حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:





تختفي المشاكل وبكون العنوان الاكبر هذا الاسبوع الاندفاع والحظوظ كبيرة للكسب المادي ولمشاريع جديدة يبتسم لك الحظ وتشكر الكواكب على الدعم والمساعدة وجود المربع الفلكي الناري والمائي يخدم مصالحك يجعل الاجواء من حولك منسجمة مع الالويات فتكون على شاطئ الأمان لكن مع وصول القمر الى الحمل يومي الثلاثاء والاربعاء والشمس المتواجدة فى الحمل ايضا تكثر المعارك والمواجهات لذلك حاول ابعاد شبح المواجهات والتحديات فترة تعرضك لبعض التحديات فكن حذرًا اذ قد يصعب التفاهم معك وتكون مزاجيتك عاملًا سلبيًا يحرك الظروف ضدك لكن تعود و تستقيم الأمور في عطلة الاسبوع مع وصول القمر الى برج الثور الصديق في عطلة الاسبوع تعود وتنطلق من جديد لتحضير لمرحلة مهمة ناشطة وواعدة بكل الخير تتحكم في مصيرك وتستعيد السيطرة على الأحداث.





حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:





إن الدورة الايجابية التي تبدأها هذا الاسبوع مع وجود الزهرة في الثور الصديق تكون مؤثرة على كافة نواحي حياتك العاطفية والعائلية منها والاجتماعية ان هذا التغير يغمرك بمناخ عاطفي عذب للعازب تمنحك الظروف الرومنسية الفرصة للتعرف الى شخص مميز.





:برج الميزان





حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

العنوان الرئيسي لهذه الفترة قلق وتوتر عالي كل الظروف والمواقع الفلكية غير مناسبة بالاضافة الى بداية الاسبوع مع وجود القمر من الحوت والشمس من الحمل ما يجعلك تبذل جهودا كبرى من اجل تسوية واعادة تنظيم الامور. تتحسن الظروف مع وصول القمر الى الحمل يومي الثلاثاء والاربعاء الذي يقدم لك الدعم المهني والمالي كما ان حضورك الذهني جهودك المتواصلة يسهم إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيف مع كل الأمور تصادف مبادراتك ومساعيك نجاحًا وانتصارا كبيرا قد تتغيّر الطوالع الفلكية وتصبح اكثر دقّة مع وصول القمر الى برج الثور المواجه لبرجك فتكثر الحساسيات والمسؤوليات ما يدعوك الى الانتباه لصحتّك وسلامتك، والى حماية نفسك من بعض المضلليلن والمحتالين.





حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:





حب وحياة اجتماعية مع وجود كوكب الحب الذي يتنزه في برج الثور الذي يعزز شعبيتك ويعطيك سحر وجاذبية قصوى فتحطم الرقم القياسي بلطافتك وحضورك وكلامك كما يعدك هذا الاسبوع بأفراح عاطفية، ويتحدث عن لقاء مهم وحاسم للبعض للعازب قد تنجذب إلى شخص جديد، أو تتحمس لاتخاذ قرار عاطفي.





برج العقرب:





حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:





من الاسابيع السريعة جدا تفتح صفحة جديدة وتعمل على اعادة تقييم كل القرارات ماليا او دراسيا والحدث الاهم للعقرب هذا الاسبوع حي يجعل الفلك مشاريعك تتخذ أشكالًا جديدة فتكون مضطرا إلى تبرير كل قرار أو موقف تتخذه، وإعطاء شرح وتفسيرلكن مع وجود القمر فى برج الحوت الصديق يجعل الوقت مناسبا للقيام بمشروع جديد وخوض تجربة من نوع آخر والالتزام بخط حديث، أو للحصول على دور مميّز في العمل لكن مع وصول القمر الى برج الحمل الناري في مواجهة برجك يجعلك شديد الانفعال متقلّب المزاج سوف تتحسن الظروف وتسيطر من جديد على اعمالك مع وصول القمر الى الثور في عطلة الاسبوع.





حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:





سوء تفاهم أو مسألة مزعجة تطرأ على صعيد علاقاتك الشخصية، أو بلبلة مع أحد الأولاد أو تناقضات ما يعني ضرورة التفكير وإعادة النظر في بعض العلاقات والقرارات للعازب قد تضع حدًا لعلاقة عاطفية ناشئة وتنسحب قبل فوات الأوان كما ان وجود الزهرة في الثور يسبب بتراجع صحي ومالي





برج القوس:





حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:





تقدم ابداعا، حاول تستغل الاجواء المفيدة والمميزة انت الاقوى والاكثر حظا بين الابراج هذا هو الوقت الأنسب لتوسيع دائرة التحركات على مختلف الاصعدة ان التواصل مع الآخرين سهّل ومثمر وبناء وتكون مدعومًا من القمر والشمس من برج الحمل فلا تتراجع، ثابر ولا تستسلم، ان الاقدار تحمل اليك نجاحًا أو انفراجًا أو حسمًا لصالحك. مع كل هذه الحظوظ سوف تعاني في عطلة الاسبوع من ضغوط وتراجع معنوي بسبب القمر في برج الثور فهنالك فواتير ومستندات وملفات شارفت مهلتها على الانتهاء وهنالك تعديلات ملحّة واتصالات ضرورية تتطلّب تحالفًا معينًا.





حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:





إشراق حب ومصالحة حان وقت الحب واللقاءات العذبة، يغمرك كوكب الحب بجاذبية مشرقة، تستطيع أن تجذب وتسحر القلب الذي تريده كل الذبذبات الفلكية مشجّعة جدًا للعازب من مواليد القوس وتحمل إليك لقاءً كبيرًا وتتحدث عن قرار جدّي بالزواج او الخطوبة.





برج الجدي:





حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:





لا تضخم الامور وحاول ان لا تنظر الى الفوارق التي تزعجك عزيزي الجدي انت على لائحة الانتظار انتظار الفرج والفرح بظل الاجواء التي تتحداك خاصة مع بداية هذا الاسبوع الدقيق والمتطلب قد تواجه أعمالًا كثيرة تتراكم، وهمومًا ومستجدات وطلبات تتأخر وسلبيات تهدد بتراجع معنوي أو بمواجهات وضغوط.





استعد لعراقيل واضطرابات على مختلف الصعد أو معاكسات كبيرة تتطلب منك جهدًا لمحاصرتها. لكن لحسن الحظ تتحسن الظروف مع وصول القمر الى الثور الصديق ما يجعلك تتمتع بكفاءة عالية لضبط الأوضاع، والانتصار على المشاكل والخلافات .لكن يبقى على مواليد العشرية الاولى الانتباه والحذر من الحوادث بسبب كوكب المريخ وكوكب زحل .





حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:





يبشّرك كوكب الحب بآفاق عاطفية جديدة وتقارب وودّ، كما بلقاء مميّز قد يشغل قلبك تشارك في أنشطة اجتماعية ناجحة، وتتعرّف الى اوساط جديدة تبادلك الاهتمام والحنان وعلامات الإعجاب والصداقة.





برج الدلو:





حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:





اسبوع مالي بامتياز العنوان البارز فواتير ومستحقات تمويل مستندات وحسبات مصرفية تتعدّد الاتجاهات وقد تنشغل بايجاد العائدات والتمويل لمشروع ما، أو لسد دين يحاصرك، إلا أنك مستعد لتسوية الأمور تخدمك ليونتك الطبيعية على قبول بعض الأوضاع والتعامل معها بواقعية. لكن يجب ان تحذر في نهاية الاسبوع بتواجد القمر في برج الثور لذلك إستعد جيدًا للإنشغالات والمهام التي سترافقك وحاول أن تحدّد أولوياتك فقد تشعر فجأة بالتعب والاضطراب والاجواء المتناقضة والخلافات التي تتراكم وتثير استيائك وتجعلك تواجه ظروفا قاسية.





حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:





تعاكسك الرياح وتمتحن صلابة مواقفك وقدراتك على مواجهة الضغوط. قد تظهر خلافات عائلية وعاطفية حاول ان تصحح الامور التي خرجت عن مسارها حاول تلتقي مع الحبيب وتتفاهم معه كما ان وجود الزهرة في الثور يسبب في تراجع صحي ومالي





برج الحوت:





حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:





القمر في البيت الاول اي برجك إليك الحظوظ والتطوّرات الإيجابية والحصول على مركز مرموق مع وجود المربع الفلكي بين القمر في برجك والشمس في الحمل يومي السبت والاحد تكون واثقًا بنفسك ومرتاحًا نفسيًا وجسديًا إذا أردت القيام بخطوة أو مبادرة، فافعل ذلك هذا الاسبوع لان القمر من برج الحمل يساعدك ويدعمك يومي الثلاثاء والاربعاء ما يجعل فرص النجاح كثيرة وقد تكون مستعدًا لتحمّل كل المسؤوليات لكن قد تزعجك الأجواء في عطلة الاسبوع مع وصول القمر الى الثور وقد تعيش فترة من النزاعات والعصيان والتمرد ، فالجو يبدو ضاغطًا ويتحدث عن تأخير وحواجز وعدائيّة تمنع عليك العمل بحرّية من المستحسن ألاّ تخاطر بأعمالك مهما كانت بسيطة.





حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:



