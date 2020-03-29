منها شعر البطن .. 14 جزءا فى الجسم يكشف عن مدى ذكائك

كشف موقع Bright Side عن أبرز 14 علامة فى الجسم تدل على ذكاء الرجل أو الشخص، فالذكاء ميزة يتمتع بها الكثير من الأشخاص وأصحاب العلم، فما هي أبرز العلامات المحددة فى الجسم الدالة على الذكاء.





1. أن تكون طويل القامة

غالبًا ما يكون الأشخاص الأطول أذكى من الأشخاص الأقصر.





2. الثديين الأكبر

وفقا لإحدى الدراسات ، تميل النساء ذوات الثدي الأكبر إلى الحصول على ذكاء أعلى.

3. العيون الزرقاء

تظهر العيون الزرقاء عقلًا عاليًا، فقد كان لدى العديد من مرضى الدماغ المشهورين عيون زرقاء مثل ستيفن هوكينج وماري كوري.





4. حجم الرأس





الرأس الكبيرة يمكن أن يجعلك أكثر ذكاءً.





5. جبهة عريضة





وفقًا لممارسة قراءة الوجه الصينية ، فإن وجود جبهة عريضة هو علامة على الذكاء والمهارة. بشكل عام ، يُعتقد أيضًا أنهم قادرون على إنهاء المهام مبكرًا ولا يحتاجون عادةً إلى شرح أشياء لهم.





6. عدم تناسق الأذن

وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الأقل تماثلًا ، مثل أولئك الذين لديهم شحمة أذن واحدة أو إصبع أطول من التوأم ، يصنعون قادة أفضل وقادرين على تجنب المصلحة الذاتية.

7. شفاه رقيقة مبتسمة

يعتقد العلماء أن الشفاه الرقيقة المبتسمة يمكن أن تساعد الرجل على الظهور بمزيد من الذكاء. تم أخذ الشفاه الحزينة كعلامة على أن الرجال كانوا أقل من الذكاء.





8. ذقن مدببة

للتعرف على الطريقة التي ينظر بها ذقن الرجل لتحديد مدى ذكائه .. الذقن الأصغر تشير إلى أن الرجل ذكي. يشير ذقن كبير إلى أن الرجل كان أقل من الذكاء.





9. شعر الجسم





الرجال الذين لديهم شعر أكثر سمكا في الجسم لديهم معدل ذكاء أعلى.





10. أنف روماني

من لديه أنف روماني أو أنف aquiline يكون جيدًا في اتخاذ القرارات.





11. أصابع السبابة الأصغر

يمكن أن يحدد طول الإصبع مسبقًا درجات SAT. زعمت إحدى الدراسات أن الأولاد ذوي الأصابع السبابة الأصغر كانوا الأفضل، كما يبدو أن الفتيات اللواتي لديهن أصابع السبابة والحلقة الصغيرة أكثر ذكاءً.





12. الأشول في الكتابة





الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى ​​لديهم جسم ثفني أكبر مما يساعدهم على معالجة المعلومات بسرعة. كما أنها تميل إلى أن يكون لها النصف الأيمن من الدماغ الأيمن.





13. الخصر أصغر من الوركين

النساء ذوات الخصر الأصغر من الوركين أو اللواتي لديهن شكل الساعة الرملية أكثر ذكاءً من النساء الأقل حجمًا في دراسة واحدة ؛ كان يعتقد أن هذا يرجع إلى أن لديهم مستويات أعلى من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعطي المزيد من الطاقة وحتى تساعد النساء الحوامل على تطوير النمو العصبي لأطفالهن.





14. متوسط ​​الوزن