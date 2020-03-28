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مرأة

فى زمن كورونا.. تعرفي على أفضل طريقة لتشقير الحواجب بالمنزل

السبت 28/مارس/2020 - 04:03 ص
تقشير الحواجب
تقشير الحواجب
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أسماء عبد الحفيظ
تشعر العديد من السيدات خلال فترة العزل المنزلي ،بسبب فيروس الوباء العالم كورونا ،بأنه لم تعد تستطيع الذهاب إلى الكوافير ،وعمل ما اعتادت عليه من قبل ، لذلك تقدم خبيرة التجميل رضوي الشربيني لكِ​ طريقة لتشقير الحواجب من الشعر الزائد في البيت بطريقة سهلة وبسيطة دون الذهاب إلى الكوافير.

الطريقة 
-ارسمي حدود حاجبيكِ الخارجية بواسطة قلم الحواجب، على أن يكون مبريًا بشكل حاد للحصول على رسم دقيق جدًا.

-استعيني بعود القطن أو فرشاة صغيرة للماسكارا، لتمرير الصبغة برفق وتركيز شديد على الشعر الزائد، واتركيها حواليّ 10 دقائق أو وفق الإرشادات المرفقة بعبوة الصبغة.

-استعيني بعيدان القطن، من أجل تنظيف الصبغة المتسرّبة خارج الرسم للحصول لاحقًا على نتائج مرضية ومتقنة.​
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