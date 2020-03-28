فى زمن كورونا.. تعرفي على أفضل طريقة لتشقير الحواجب بالمنزل

تشعر العديد من السيدات خلال فترة العزل المنزلي ،بسبب فيروس الوباء العالم كورونا ،بأنه لم تعد تستطيع الذهاب إلى الكوافير ،وعمل ما اعتادت عليه من قبل ، لذلك تقدم خبيرة التجميل رضوي الشربيني لكِ​ طريقة لتشقير الحواجب من الشعر الزائد في البيت بطريقة سهلة وبسيطة دون الذهاب إلى الكوافير.





الطريقة

-ارسمي حدود حاجبيكِ الخارجية بواسطة قلم الحواجب، على أن يكون مبريًا بشكل حاد للحصول على رسم دقيق جدًا.





-استعيني بعود القطن أو فرشاة صغيرة للماسكارا، لتمرير الصبغة برفق وتركيز شديد على الشعر الزائد، و اتركيها حواليّ 10 دقائق أو وفق الإرشادات المرفقة بعبوة الصبغة.





-استعيني بعيدان القطن، من أجل تنظيف الصبغة المتسرّبة خارج الرسم للحصول لاحقًا على نتائج مرضية ومتقنة.​