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رياضة

الحضري: جوزيه سبب رحيلي عن الأهلي.. ورئيس الزمالك راجل محترم

الأحد 29/مارس/2020 - 02:02 ص
عصام الحضري وجوزيه
عصام الحضري وجوزيه
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حسام الحارتي
أكد عصام الحضري حارس منتخب مصر الأسبق أن النادي الأهلي هو صاحب الفضل في تواجده داخل الساحة الرياضية معلقا "أنا ابن النادي الأهلي".

وأضاف عصام الحضري خلال قائه بفضائية "أون تايم  سبوتس"، أن مانويل جوزيه المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هو سبب رحيله عن القلعة الحمراء.

وتابع: "أخطاءت برحيلي عن الأهلي ولو عاد الزمن لن أرحل عن الأهلي".

وواصل: "أتمني نسيان فترة الزمالك من تاريخي خصوصا بعد عدم التوفيق خلال تلك الفترة"، مشيرا إلى حبه الشديد لرئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور معلقا: "عمل نادي بجد وراجل محترم".
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