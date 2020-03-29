السعودية: إصابة شخصين بشظايا الصاروخ الباليستي

أعلن المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء أمس السبت حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض.





وتناثرت الشظايا على أحياء سكنية في مواقع متفرقة مما تسبب سقوط إحدى الشظايا في إصابة مدنيين اثنين إصابات طفيفة، وتم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات والخطط المعدة لذلك.





وأعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية اعتراض وتدمير صاروخين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه الرياض.





ونشر رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر اعتراض قوات التحالف للصواريخ الحوثية التي اطلقت باتجاه العاصمة السعودية الرياض وجازان.





وأكد مسؤول بالتحالف لقناة الاخبارية السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في سماء الرياض.



