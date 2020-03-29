احذفها فورا.. تطبيقات تعرض أخبارا مزيفة لـ فيروس كورونا

تعتبر الأوقات الصعبة مثل الحروب وتفشى الأوبئة، من أكثر الأوقات التى تنتشر فيها الشائعات والمعلومات المضللة، ويشهد العالم حالة من القلق جراء تفشى فيروس كورونا في أغلب دول العالم.





وتعتبر مواقع التواصل الإجتماعى أكثر المنصات استخداما في نشر الشائعات، ولكن هناك بعض التطبيقات التى تقوم بنشر أخبار مزيفة عن الفيروس ، والتى يعتمد المستخدمون عليها بالأساس في كثير من المعلومات للوقاية من فيروس كورونا





ومن بين التطبيقات التى تقدم أخبار مضللة أو حتى تقوم باختراق المستخدمين هى :





تطبيق COVID-19

تطبيق COVID-19 - الاسم العلمي لفيروس كورونا - تطبيق لمتابعة أخبار فيروس كورونا ، يتتبع واختراق أجهزة وهواتف المستخدمين الذين قاموا بتنزيله، والتطبيق موجود على متجر جوجل أو Google Play Store، ويقوم بابتزاز المستخدمين واختراق معلوماتهم الشخصية كما أنه يطلب من الضحايا مبالغ مالية لابتزازهم.





تطبيق Infowars





تطبيق Infowars موجود على Google Play Store، بسبب نشر التطبيق معلومات مضللة وإشاعات عن فيروس كورونا المتفشى، مثل نشر معلومات ظهور بعض العلاجات أو الأدوية التى تساعد على الشفاء من الفيروس رغم أن الفيروس حتى الآن لم يظهر له أى علاج.





تطبيق لعبة لعبة Plague Inc أو الوباء





تطبيق لعبة الوباء ازداد عدد تحميلها بشكل كبير في الصين، بعد انتشار ازداد عدد تحميلها بشكل كبير في الصين، بعد انتشار فيروس كورونا المميت، مما اضطر السلطات الصينية إلى إزالة تطبيق اللعبة من على متجر App Store لهواتف أيفون في الصين.



