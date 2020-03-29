وسط كوراث كورونا.. رونالدو يحتفل بخبر سعيد من داخل العزل المنزلي

وكانت والدة كريستيانو رونالدو نقلت إلى أحد مستشفيات مدينة ماديرا البرتغالية، مطلع الشهر الحالي، بعد إصابتها بسكتة دماغية.





ونشر رونالدو صورة مع والدته من داخل العزل المنزلي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام" وكتب عليها: "أشعر بالامتنان الشديد لعودة أمي للمنزل، اعتنوا بعائلاتكم وأحبائكم".





ويخضع كريستيانو رونالدو، لفترة الحجر الصحي في البرتغال حاليا، بعد إصابة زميله في يوفنتوس دانييلي روجاني بفيروس كورونا.





يذكر أن فيروس كورونا تسبب مؤخرا، في إيقاف جميع الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.