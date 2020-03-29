AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وسط كوراث كورونا.. رونالدو يحتفل بخبر سعيد من داخل العزل المنزلي

الأحد 29/مارس/2020 - 09:16 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس
Advertisements
محمد السعيد
احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي بخروج والدته من المستشفى مؤخرا.

وكانت والدة كريستيانو رونالدو نقلت إلى أحد مستشفيات مدينة ماديرا البرتغالية، مطلع الشهر الحالي، بعد إصابتها بسكتة دماغية.

ونشر رونالدو صورة مع والدته من داخل العزل المنزلي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام" وكتب عليها: "أشعر بالامتنان الشديد لعودة أمي للمنزل، اعتنوا بعائلاتكم وأحبائكم".

ويخضع كريستيانو رونالدو، لفترة الحجر الصحي في البرتغال حاليا، بعد إصابة زميله في يوفنتوس دانييلي روجاني بفيروس كورونا.

يذكر أن فيروس كورونا تسبب مؤخرا، في إيقاف جميع الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة والدة كريستيانو رونالدو بـ سكتة دماغية.. تفاصيل

أول تعليق من كريستيانو رونالدو على مرض والدته

كريستيانو رونالدو يصاب بفيروس كورونا

بعد إصابة روجاني بفيروس كورونا.. رونالدو يخضع للحجر الصحي في البرتغال.. صور

لفتة إنسانية.. كريستيانو رونالدو يواجه كورونا بقرار مفاجئ

من كورونا لـ زلزال ماديرا.. رونالدو ينجو من خطر جديد

ترشيحاتنا

24 ساعة.. تحرك برلماني لمد ساعات حظر التجول على مدار اليوم

إعفاء داعية سعودى شهير من الإمامة والخطابة بسبب تغريدة.. تفاصيل

يعالج تصلب الشرايين ومضاد حيوي.. 20 فائدة يحصل عليها الجسم عند تناول البصل

فيديوجراف.. المشروعات البحثية لطلبة المدارس .. التفاصيل الكاملة

الحضري: ندمان على الهروب من الأهلي والانضمام لـ الزمالك

انتقل عن طريق النقود.. وفاة سائق تاكسي بعد إصابته بفيروس كورونا من راكب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط أول أعضاء العائلة الملكية في إسبانيا بفيروس كورونا .. وفاة الأميرة ماريا تيريزا

صور نادرة لـ إليسا قبل 20 عاما.. شاهد

تحصن الجسم ضد كورونا.. القهوة تضعف جهاز المناعة في هذه الحالة فقط