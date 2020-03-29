من غير أدوية.. أفضل طرق علاج الكحة بالأعشاب

يعاني الكثير خلال هذه الفترة من أعراض مختلفة للبرد في ظل تغيير الأجواء والطقس، وخاصة الكحة لدى الكبار والصغار، لكن يمكن علاج الكحة في البيت بسهولة بمكونات طبيعية دون الحاجة لتناول أدوية حاليا خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا.

بحسب موقع healthline، اليك أفضل طرق علاج الكحة بالأعشاب ..

1- اغلي عيدان القرفة مع قطرات من عصير الليمون واشربها مرتين يوميًا، فهذا المشروب له قدرة فعالة على قتل الفيروسات وتقوية الجهاز المناعي ، وتخفيف حدة الكحة والسعال.





2- مشروب الزعتر أيضًا علاج فعال للكحة ، فقط قم بغلي نصف ملعقة من الزعتر في كوب ماء لمدة 10 دقائق وتناول هذا المشروب مرتين يوميًا.



