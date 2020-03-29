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برلمان

طلب إحاطة لإنتاج أجهزة تنفس صناعى وأسرة رعاية مركزة لمواجهة كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 01:57 م
صدى البلد
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محمود فايد
تقدم النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة الى الدكتور على عبد العال، موجه الى  اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، حول انتاج أجهزة تنفس صناعى بصورة مكثفة. 

وقال شرشر،  في طلبه، ان ازمة فيروس كورونا المستجد، كشفت عن وجود عجز عالمى في عدد من أجهزة التنفس الصناعى وأسرة العناية الفائقة "الرعاية المركزة"، في المستشفيات حول العالم ومن ضمنها مصر، ما أدى الى تسارع دول العالم الكبيرة والصغيرة على شراء أجهزة التنفس الصناعى واسرة الرعاية الفائقة، حتى تضاعفت أسعارها بصورة مبالغ فيها جدا، واضطرت الدول الكبرى لتحويل مصانع المعدات الثقيلة لانتاج أجهزة تنفس صناعى. 

واقترح شرشر، عمل بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالى ممثلة في أكاديمية البحث العلمى، ووزارة الإنتاج الحربى لانتاج أجهزة تنفس صناعى وأسرة رعاية محلية الصنع، وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية لتغطية حاجة المستشفيات المصرية، او على الأقل تجميعها محليا.
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