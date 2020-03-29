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محافظات

أسوان تبدأ رحلة النصر على كورونا.. شاهد فرحة شفاء 5 حالات وخروجهم من العزل.. صور

الأحد 29/مارس/2020 - 04:23 م
خروج 5 حالات من العزل
خروج 5 حالات من العزل بمستشفى أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
حالة فريدة يعيشها العالم على مدار الأسابيع الأخيرة، ما بين أعداد الإصابات والوفيات أو الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول للوقاية من فيروس كورونا، الذي أصبح بمثابة وباء يهاجم جميع شعوب العالم، رغم الجهود المتواصلة التي تبذل للتصدي لهذا الوباء.


محافظة أسوان واحدة من بين المحافظات التي لم تكل أو تمل في بذل كل الجهود للتصدي لـ فيروس كورونا، ومنع انتشاره بين المواطنين، خاصة بعد احتجاز حالات داخل مستشفيات المحافظة، والتي من بينها الحالات التى تم إحتجازها بمستشفى الصداقة التخصصى والتى تعد هى الحجر الصحى الذى يتم فيه وضع أى حالات يشتبه أو يثبت إصابتها بفيروس كورونا.

فقد أكدت نتائج التحاليل التى تم إجراؤها لعدد من الحالات خلال فترة العزل بأن حالتهم سلبية وهم مصريين وجميعهم ليسوا من أبناء أسوان . 

وبدأ اليوم خروج بعض الحالات وهم 5 أشخاص عقب وصول تصريح قيادات وزارة الصحة ليكونوا أول حالات تخرج من مستشفى أسوان التخصصى، وقاموا بإلتقاط الصور التذكارية مع طاقم الأطباء والتمريض المشرف على تقديم العلاج والرعاية الطبية المتكاملة لهم .  

وتشمل قائمة هؤلاء المتعافين كل من هناء.ج ، من الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وبسمة.ع، من محافظة البحر الأحمر  أيضًا  ، وشروق. م 25 سنة، من محافظةأسيوط،  وجميلة. ع 48 سنة، بجانب هناء. إ 48سنة، من محافظة أسيوط .

والجدير بالذكر بأن مستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان تم تجهيزها لإستقبال حالات العزل حيث حددتها وزارة الصحة لإستقبال أى حالات لفيروس كورونا المستجد. 

ويوجد بالمستشفي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة 132 سريرًا ، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعى ، كما يوجد بها طاقم طبى وتمريض وعاملين مخصصين للتعامل مع هذه الحالات حيث تستقبل المستشفى أى حالة داخل عزل الحجر الصحى.

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أسوان تبدأ رحلة النصر على كورونا.. شاهد فرحة شفاء 5 حالات وخروجهم من العزل.. صور
أسوان تبدأ رحلة النصر على كورونا.. شاهد فرحة شفاء 5 حالات وخروجهم من العزل.. صور
أسوان تبدأ رحلة النصر على كورونا.. شاهد فرحة شفاء 5 حالات وخروجهم من العزل.. صور
أسوان تبدأ رحلة النصر على كورونا.. شاهد فرحة شفاء 5 حالات وخروجهم من العزل.. صور
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