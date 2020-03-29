شاهد.. تكدس المواطنين أمام سنترال الجيزة رغم خطر وباء كورونا

شهد سنترال الجيزة زحامًا شديدًا لدفع الفواتير واستلام شرائح التابلت التي أعلنت وزارة التربية والتعليم توافرها بالسنترالات، وتزامن التزاحم على شرائح التابلت بقيام المواطنين بدفع فواتير التليفون الأرضي.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر عدة قرارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا من خلال مؤتمر صحفي.
وتضمنت القرارات حظر حركة المواطنين فى الطرق العامة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا وبدأ تطبيقها من الأربعاء الماضي، ومد تأجيل الدراسة لأسبوعين إضافيين وإيقاف المواصلات العامة والخاصة أثناء فترة الحظر، وإغلاق جميع المحال التجارية من الخامسة مساء إلى السادسة صباحًا.عات كبيرة للمواطنين، فى بعض المصالح الحكومية يوميًا.