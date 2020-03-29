شاهد.. تكدس المواطنين أمام سنترال الجيزة رغم خطر وباء كورونا

شهد سنترال الجيزة زحامًا شديدًا لدفع الفواتير واستلام شرائح التابلت التي أعلنت وزارة التربية والتعليم توافرها بالسنترالات، وتزامن التزاحم على شرائح التابلت بقيام المواطنين بدفع فواتير التليفون الأرضي.





كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر عدة قرارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا من خلال مؤتمر صحفي.



