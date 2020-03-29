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ديني

النظافة من الإيمان.. "البحوث الإسلامية" يطلق حملة توعوية إلكترونية

الأحد 29/مارس/2020 - 05:38 م
الأمين العام لمجمع
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد
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محمد شحتة
أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن إطلاق حملة توعوية إلكترونية بعنوان "النظافة من الإيمان"، تُنفذ فعالياتها من خلال توجيه رسائل توعوية عبر الموقع الإلكتروني للمجمع على بوابة الأزهر الإلكترونية، بالإضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجمع، وذلك فى إطار توجيهات الإمام الأكبر أ.د أحمدالطيب - شيخ الأزهر، بتكثيف الحملات التوعوية الإلكترونية التى تدعم القيم المجتمعية النافعة وتوجه الناس للحفاظ على مجتمعهم وبيئتهم من الأمراض والأوبئة، لأجل الارتقاء بالوطن والحفاظ على مقدراته خاصة البشرية منها.


وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد إن هذه الحملة التوعوية المهمة تأتي في إطار جهود المجمع المستمرة للتوعية المجتمعية خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع، والتي تقتضي منا جميعًا القيام بدور مهم كلُ في موقعه وحسب قدرته بما يحقق الصالح العام ويحافظ على النفس البشرية ويقدم نموذجًا متميزًا في التعاون المشترك بين الجميع. 


وأضاف عيّاد أن الحملة تستهدف مناقشة مجموعة من المحاور المهمة التى ترتبط بنظافة البيئة ورؤية الشريعة فى هذا الجانب، بالإضافة إلى النظافة الشخصية وكيف أن الإسلام ربط بين الإيمان والنظافة، لأجل الوصول إلى مجتمع نظيف وخالٍ من الأمراض والأوبئة، مشيرًا إلى أن الشرع العظيم عندما حثّ الناس على النظافة فهي دعوة للحياة والعيش في بيئة مطمئنة.


وأوضح الأمين العام أن الحملة يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف عن طريق مجموعة من الرسائل التوعوية الإلكترونية المهمة سواء كانت تلك الرسائل في شكل مقالات مكتوبة أو محتوى مسموع أو مرئي.
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