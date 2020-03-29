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أخبار العالم

السودان يعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وارتفاع حالات الاشتباه إلى 86

الأحد 29/مارس/2020 - 05:47 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن وزير الصحة السوداني، اليوم الأحد، تسجيل إصابة سادسة لمصاب بفيروس كورونا المستجد. 

ومنذ قليل، قالت وزارة الصحة السودانية إن التقارير الوبائية أشارت إلى أن حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا فى مراكز العزل بالسودان اليوم الأحد، بلغت 86 حالة اشتباه.

 وأوضحت الوزارة  أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس حتى أمس السبت، بلغ خمس حالات، بينها حالة وفاة واحدة.

وأشارت الوزارة إلى عدم وصول قادمين عبر مطار الخرطوم من جراء إغلاق الأجواء السودانية أمام حركة الطيران ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للسيطرة على الوباء، موضحة أن عدد القادمين من الدول التي شهدت انتشارًا للفيروس عبر مطار الخرطوم منذ يوم 25 يناير الماضي بلغ 2115 شخصًا، وتمت متابعة 1420 شخصًا منهم، بنسبة 67 %.

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