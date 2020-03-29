سوريا تسجل 4 حالات جديدة بكورونا





أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، تسجيل 4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد ساعات قليلة، من تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس في البلاد.





وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا": "تسجيل أربع حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في لترتفع الحصيلة إلى ٩ إصابات ووفاة واحدة".





في وقت سابق، أعلنت سوريا تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع عدد الإصابات المعلن عنها في البلاد إلى 4.









وقال وزير الصحة السوري نزار يازجي إن بلاده سجلت 3 حالات جديدة لأشخاص كانوا من ضمن القادمين إلى سوريا وتم وضعهم في مركز الدوير للحجر الصحي، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).









ولم يكشف يازجي عما إذا كانت هذه الحالات سورية الجنسية أم تحمل جنسيات أخرى كما أنه لم يحدد الوجهة التي قدموا منها.









يذكر أن سوريا كانت قد أعلنت عن تسجيل أول حالة مصابة بالفيروس، الأحد الماضي، لفتاة قادمة من الخارج وتبلغ من العمر 20 عاما.



