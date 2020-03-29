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منوعات

الطبيب البطل.. وفاة أول استشاري عربي بفيروس كورونا في بريطانيا .. تفاصيل

الأحد 29/مارس/2020 - 06:00 م
صدى البلد
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أحمد شريف
توفي طبيب استشاري عربي يبلغ من العمر 55 عامًا بعد إصابته بفيروس كورونا التاجي.

وقال مستشفى ديربي وبورتون الجامعي، إن الاستشاري أمجد الحوراني، المدير السريري المساعد واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، الذي أثبتت نتائج  تحليله إيجابية إصابته بالمرض، توفى في مستشفى ليستر الملكي بسبب فيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، أشاد الزملاء بالسيد الحوراني الذي توفي مساء يوم السبت بعد اختبار إيجابي لـ Covid-19.

وأوضحت الصحيفة أن الدكتور أمجد الحوراني كان في الخطوط الأمامية في المستشفيات البريطانية لعلاج مصابي فيروس كورونا.
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