كبير خبراء الأمراض المعدية بأمريكا: فيروس كورونا سيقتل 200 ألف أمريكى

حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، من أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" قد يحصد ما بين 100 ألف و200 ألف أمريكي.





وقال لقناة "سي إن إن" الأمريكية، إن ملايين الأمريكيين سيصابون بالفيروس، واستدرك قائلا: "لا أريد أن أتمسك بتلك التقديرات، فالموقف يبدو سريع التغير مثل هدف متحرك، ويمكن، ببساطة، أن تكون على خطأ وتضلل الناس".

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وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاع أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



