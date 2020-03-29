ضبط 2 طن أرز ومكرونة بقليوب قبل ترويجها بالسوق السوداء

ألقت مباحث التموين بالقليوبية القبض علي مالك شركة سلع غذائية بمدينة قليوب لحجبه أكثر من 2 طن سلع غذائية لترويجها بالسوق السوداء وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية بضبط مالك شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة قليوب.

وتبين حجبه سلع عن التداول كمية قدرها 2,095 طن "أرز أبيض – مكرونة – مسلى" وكذا 3940 عبوة "زيت طعام" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق لاحتكارها وترويجها بالسوق السوداء تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.