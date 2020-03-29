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طارق عامر: تم التنازل عن 220 ألف قضية لـ المودعين لدى البنوك ..فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 07:35 م
طارق عامر محافظ البنك
طارق عامر محافظ البنك المركزي
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حمزة شعيب
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الإجراءات المتخذة اليوم كانت ضمن الإجراءات الاحترازية التي تستهدفها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف "عامر"، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "اتخذنا قرارات اليوم لتخفيض الأعباء على المواطنين والشركات في الفترة الحالية الاستثنائية".

وأكد محافظ البنك المركزي، أن قروض القطاع الخاص تم تأجيلها لمدة 6 أشهر؛ مراعاةً لظروف المواطنين في هذا التوقيت الحرج الذى تمر به الدولة والعالم أجمع.

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أنه تم التنازل عن 220 ألف قضية للمودعين لدى البنوك.

وقرر البنك المركزي، وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك للحد من مخاطر فيروس كورونا.

وأوضح البنك اليوم الأحد أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك يصبح 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات.

وذكر البنك أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي يصبح 5 آلاف جنيه.
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