العامل النفسي أهم حاجة.. كيف تتعامل إذا شعرت بأعراض فيروس كورونا.. فيديو

قدم الدكتور باهر السعيد نصائح مهمة للجمهور بشأن مرض فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وكيفية التعامل معه وطرق العلاج منه، مؤكدا أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا أصبحت معروفة للجميع ولكن الأهم لابد أن يكون المريض هادئ وألا يتوتر لان العامل النفسي أهم حاجة.





وقال «باهر السعيد» خلال برنامج «إنبوكس» المذاع على قناة «صدى البلد2» إن 81% من مرضى فيروس كورونا تشفى بسبب هدوء أعصابها، مشيرا إلى أن أهم أعراض المرض ارتفاع في الحرارة وضيق في التنفس وسعال جاف.





وأضاف «باهر السعيد» أن هناك أعراض خفيفة لا داعي إلى القلق، ويفضل الجلوس في غرفة وعدم الاختلاط مع اي شخص في المنزل خاصة كبار السن، موضحا أنه يجب تعقيم دورة المياه بالكلور وممنوع اي شخص يستخدم أدواته الشخصية، ثم الذهاب الي المستشفى لتلقي العلاج.





وأشار إلى أنه في حالة ارتفاع في درجات الحرارة يفضل عمل كمادات في الرقبة وباطن الكوع وباطن الفخذ، مؤكدا أن المريض إذا يعاني من مرض السكر لابد أن يكون هناك تواصل مع الطبيب المعالج وتناول كميات كبيرة من المياة ومشروبات الساخنة والخضروات وفيتامين سي وفيتامين د والزنك لتقوية المناعة.



