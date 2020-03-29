AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

العامل النفسي أهم حاجة.. كيف تتعامل إذا شعرت بأعراض فيروس كورونا.. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 08:10 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
قدم الدكتور باهر السعيد نصائح مهمة للجمهور بشأن مرض فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وكيفية التعامل معه وطرق العلاج منه، مؤكدا أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا أصبحت معروفة للجميع ولكن الأهم لابد أن يكون المريض هادئ وألا  يتوتر لان العامل النفسي أهم حاجة.

وقال «باهر السعيد» خلال برنامج «إنبوكس» المذاع على قناة «صدى البلد2»  إن 81% من مرضى فيروس كورونا تشفى بسبب هدوء أعصابها، مشيرا إلى أن أهم أعراض المرض ارتفاع في الحرارة وضيق في التنفس  وسعال جاف.

وأضاف «باهر السعيد» أن هناك أعراض خفيفة لا داعي إلى القلق، ويفضل الجلوس في غرفة وعدم الاختلاط مع اي شخص في المنزل خاصة كبار السن، موضحا أنه يجب تعقيم دورة المياه بالكلور وممنوع اي شخص يستخدم أدواته الشخصية، ثم الذهاب الي المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار إلى أنه في حالة ارتفاع في درجات الحرارة يفضل عمل كمادات في الرقبة وباطن الكوع وباطن الفخذ، مؤكدا أن المريض إذا يعاني من مرض السكر لابد أن يكون هناك تواصل مع الطبيب المعالج وتناول كميات كبيرة من المياة ومشروبات الساخنة والخضروات وفيتامين سي وفيتامين د والزنك لتقوية المناعة.

يشار إلى أن مرض فيروس كورونا "كوفيد-19" هو مرض معدٍ يسببه فيروس جديد لم يُكتشف في البشر من قبل، ويسبب الفيروس مرض الجهاز التنفسي مثل "الأنفلونزا" المصحوب بأعراض مثل السعال والحمى، كما يسبب الالتهاب الرئوي في الحالات الأشد وخامة. ويمكنك حماية نفسك بالمواظبة على غسل اليدين وتحاشي لمس الوجه.

وينتشر فيروس كورونا الجديد بشكل أساسي عن طريق مخالطة شخص مصاب بالعدوى عندما يسعل أو يعطس، أو عن طريق القُطيرات أو اللعاب وإفرازات الأنف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أعراض الالتهاب الرئوي عند الأطفال .. 11 علامة تؤكد الإصابة

في 7 خطوات.. استشاري يكشف طريقة علاج المصاب بـ فيروس كورونا

الموت القادم من الصين.. كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا

توقف عن هذه العادات.. هانى الناظر يقدم روشتة للوقاية من كورونا

قبل ما تشتري.. ما هي مواصفات المطهر قاتل كورونا؟.. فيديو

فيروس كورونا.. الأعراض وطرق الوقاية.. شاهد

ترشيحاتنا

طارق عامر يكشف لـ أحمد موسى لماذا تم وضع حد يومي لعمليات السحب والإيداع بفروع البنوك

بعد سقوط شقيقه .. اشتباه في إصابة الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي بكورونا

باحتفال كهربا.. كيف رد الاهلي على خلافات الفولت العالي مع الزمالك

75 % بدلات.. صحة البرلمان توضح فوائد منح الرئيس للأطباء

خبر محزن .. خبيرة تتوقع عودة الحياة إلى طبيعتها بعد 6 أشهر بسبب فيروس كورونا

لكل من حزن على إغلاق الحرم المكي والمسجد النبوي.. اقرأ هذه الرسالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه.. دوللي شاهين تثير الجدل على الشاطئ.. والجمهور: فرحتينا في زمن كورونا

بمكياج صاخب.. طليقة ماجد المصري تثير الجدل برسالة غامضة

الدنيا وما فيها.. شاهد.. الفنان محمد عز برفقة زوجته وأولاده