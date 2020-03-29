وزارة التضامن تزف خبرا سارا لأصحاب المعاشات ..فيديو

كشف الدكتور محمد العقبي ، المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، عن إجراءات الوزارة لأصحاب المعاشات، مؤكدًا أن الوزارة تضع في أولوياتها تحسين جميع الخدمات بجميع القطاعات وعلى رأسها التأمينات الاجتماعية.

وقال "العقبي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "أحلام مواطن" تقديم الإعلامي هاني عبد الرحيم المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم، الأحد، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر تعليماته لوزارة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، بوضع خطة لضمان عدم التكدس على المكاتب؛ حرصًا على منع تفشي فيروس كورونا المستجد.





وأوضح أن وزيرة التضامن الاجتماعي درست أكثر من سيناريو ليتم الصرف المعاشات؛ وفي نفس الوقت لا يحدث تكدس على المكاتب، وتوصلوا إلى تقسيم أصحاب المعاشات إلى 3 فئات.





وأشار إلى أن الفئة الأولى التي يقل معاشها عن ألف جنيه ستصرف المعاشات في أول 3 أيام من الشهر والصرف يكون متاحًا من مراكز الهيئة ومكاتب البريد التي يصل عددها 4300 منفذ على مستوى الجمهورية، والفئة الثانية من يملكون كروت الـ ATM، والحسابات المحولة على البنوك الذين سيتم الصرف لهم من أول يوم في الشهر، وبعد ذلك سيكون الصرف عبر المنافذ الخاصة بالهيئة والبريد بداية من اليوم، الأحد، الذي سيكون متاحًا لكل المواطنين الذي يقل معاشهم عن 2000 جنيه والذين يمثلون 5 ملايين صاحب معاش.

وأكد أن المرحلة الثالثة تتمثل في 800 ألف الذين سيحصلون على معاشاهم بداية من يوم 8 في الشهر، موضحًا أن أي شخص يمتلك ATM يستطيع الصرف من أول يوم في الشهر.

وفي السياق نفسه، ألمح إلى توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، بعودة كل البطاقات المتوقفة للتنشيط حتى شهر 6 المقبل؛ وحال لم تتحسن الأمور بشأن فيروس كورونا فإنه سيتم التجديد لما بعد شهر يونيو.





وتابع أن أي صاحب معاش توقفت الفيزا الخاصة به وتوقف معاشه لتحديث البيانات فإنه يستطيع الحصول على معاش الأشهر الماضية، وأيضا معاش شهر 4 بناء على تعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي تسهيلا على المواطنين.