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توك شو

لو مش لاقي كحول.. ماء الأكسجين بديل فعال ورخيص لمحاربة كورونا .. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 08:18 م
كحول
كحول
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عادل نصار
كشف الدكتور باهر السعيد، صيدلي، عن وجود بديل القوي للكحول المطهر، والفعال في محاربة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن ماء الأكسجين بديل فعال ورخيص الثمن ومتوفر في كل الصيدليات.

وقال السعيد، في حواره ببرنامج "in box"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، إن ماء الأكسجين بديل مناسب للكحول، وهو حل جيدا وفعال جدا في التطهير والتعقيم، مضيفا أنه يمكن استخدامه في تطهير الأيدي.


وأوضح الصيدلي، أنه لابد أن يكون بتركيز 3%، ووضع معلقة منه على لتر ماء ويستعمل للتنظيف، كما أن له استعمالات كثيرة جدا، وهو قاتل قوي جدا للفطريات، مضيفا: "يمكن استخدامه في تعقيم السجاد ولا يغير لون السجادة، ومعقم للخضار والفاكهة".


وأكمل السعيد، أنه يحارب أيضا الفطريات التي يمكن أن تكون موجودة في الأظافر، وأيضا البقع الصفراء الموجودة على الأظافر ومبيض فعال للأسنان ولكن بطريقة معينة، لافتا إلى أنه في العدوى المهبلية مفيدا جدًا من خلال عمل تشطيف مهبلي.


وأكد الصيدلي، أن ماء الأكسجين يُحارب جراثيم الفم وشمع الأذن، مشيرا إلى أن ماء الأكسجين مأمونة جدا ومتاحة في الصيدليات ورخيصة الثمن.

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