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طارق عامر: القيادة السياسية تتابع وتدعم قرارات المركزي الاقتصادية

الأحد 29/مارس/2020 - 09:34 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي،إنه أسعار العملات في العالم تدهورت بينما في مصر الوضع مستقر نسبيا.

وتابع عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"  أنه تم إعفاء الشركات من قرار الحد الاقصي للإيداع والسحب، مضيفا:" وفرنا كل الأعتمادات المالية لتوفير السلع للمستوردين".

ولفت عامر إلى أن  حجم الأقساط المستحقة على مدار الست شهور القادمة  بلغت تريليون و800 مليار جنيه وسيتم تاجيلها، مشيرا إلى ان إجمالي المبلغ الذي تم إلغائه على الشركات المتعثرة 40 مليار جنيه.

وتوقع محافظ البنك المركزي أن تنخفض اسعار الوقود خلال الفترة القادمة، لافتا إلى ان القيادة السياسية تتابع وتدعم قرارات المركزي الإقتصادية.


وقرر البنك المركزي المصري، وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك للحد من مخاطر فيروس كورونا.

وأوضح البنك اليوم الأحد أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك يصبح 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات.

وذكر البنك أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي يصبح 5 آلاف جنيه.
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