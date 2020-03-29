محافظ البنك المركزي: 3.5 مليار دولار سنويا تكاليف سفر المصريين للخارج

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن أسعار العملات في العالم تدهورت بينما في مصر فالوضع مستقر نسبيًا.
وأضاف "عامر"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "أنه تم إعفاء الشركات من قرار الحد الاقصي للإيداع والسحب، مضيفا:" وفرنا كل الأعتمادات المالية لتوفير السلع للمستوردين".
وكشف عن أن "تحويلات المصريين من الخارج بلغت 26 مليار دولار"، معقبا: "3.5 مليار دولار سنويا تكاليف سفر المصريين للخارج".
وقرر البنك المركزي المصري، وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك للحد من مخاطر فيروس كورونا.
وأوضح البنك اليوم الأحد أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك يصبح 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات.
وذكر البنك أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي يصبح 5 آلاف جنيه.