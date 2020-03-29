أيمن أبو العلا: زيادة بدل المهن الطبية "هدية السيسي" لجيش مصر الأبيض

رحب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتحركات القيادة السياسية نحو دعم المنظومة الطبية، والتغلب علي العديد من إشكالياتها الموروثة من الماضي كبدل المهن الطبية والعمل علي زيادته بنسبة 75% عن القيمة الحالية.





وأكد "ابو العلا" على أن هذه الجهود والتحركات هدية الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجيش مصر الأبيض، الذي قدم النموذج الأفضل في أداء مهامه بكل إحترافية ولا يزال يواجه العديد من التحديات فى ظل الخطة الشاملة للدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، قائلا:" زيادة بدل المهن الطبية هدية الرئيس السيسي لجيش مصر الأبيض".





ولفت أبو العلا، إلي أن هذه الاستجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت مثار دائم للمناشدات من جانبه منذ عضويته بالبرلمان، وأيضا مع انطلاق المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، الذي يمثل تحدي كبير لجميع دول العالم، وكافة الأطقم الطبية تقوم بدورها الفعال فى المواجهة بكل جدية.





وتطرق عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بحديثه لما تضمنته قرارات الرئيس لإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية، مؤكدًا علي أن هذه الخطوة إيجابية وجيدة، وتستهدف حماية أعضاء الأطقم الطبية فى حالة تعرضهم لأزمات ومخاطر، ومن ثم يكون من السهل توفير الإعتمادات المالية المطلوبة بشأنها قائلا: "صندوق مخاطر أعضاء المهن الطبية يستهدف حمايتهم".





وأختتم حديثه بالتأكيد علي أن أعضاء المهن الطبية بكافة مستوياتهم، يؤمنون بالرسالة السامية التي يؤدونها، ومثل هذه التحركات التى تمت من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل رسالة دعم ومساندة لهذه المنظومة التى تهم المواطن المصري وتساعد الدولة فى حل العديد من إشكالياتها بالتدريج.



