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اقتصاد

الذهب يهبط 5 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم

الأحد 29/مارس/2020 - 10:55 م
ذهب
ذهب
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محمد يحيي

هبط سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم، الأحد، لدى محال الصاغة بمتوسط 5 جنيهات في الجرام الواحد، مقارنة بما كان عليه أمس، السبت.


وانخفض سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا اليوم نحو 701 جنيه مقابل 706 جنيهات أمس بفارق 5 جنيهات.


ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلى فئة اليوم نحو 801 جنيه مقابل 807 جنيهات أمس بتراجع بلغ 6 جنيهات.


وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 601 جنيه مقابل 605 جنيهات أمس بتراجع بلغ 4 جنيهات.


ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 لنحو 467 جنيهًا مقابل 471 جنيها أمس بفارق تراجع قدره 4 جنيهات.


وبلغ سعر أوقية الذهب بـ 24.92 ألف جنيه و الجنيه الذهب بـ 5608 آلاف جنيه و كيلو الذهب بـ 801.143 ألف جنيه.

 

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