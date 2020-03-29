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رياضة

الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي من الدوري.. تفاصيل

الأحد 29/مارس/2020 - 11:17 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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عمرو ابوبكر
كشف الإعلامي محمد فاروق، عن أن إدارة النادي الأهلي استقرت على بديل رمضان صبحي، لاعب الفريق، في حالة عدم النجاح في التعاقد معه بصفة نهائية وفشل المفاوضات مع نادي هيديرسفيلد تاون الإنجليزي.

وقال "فاروق"، أثناء تقديم برنامجه "البريمو" المذاع عبر قناة "Ten"، إن "النادى الأهلي يرغب في التعاقد مع طاهر محمد طاهر، لاعب نادى المقاولون العرب؛ ليكون بدلا من رمضان صبحي؛ بعدما اقترب من العودة إلى النادي الإنجليزي".
 
وأضاف أن "الأهلي سيدخل فى مفاوضات مع إدارة المقاولون العرب في الفترة المقبلة للحصول على خدمات اللاعب".

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