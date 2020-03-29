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اقتصاد

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

الأحد 29/مارس/2020 - 11:19 م
دولار
دولار
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محمد يحيي

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه  بالبنوك بنهاية تعاملات اليوم، الأحد، وفقا لأسعار البنك المركزي ليسجل 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.

 

ووصل أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في بنكي "مصر، والأهلي" لـ15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

 

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك "الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، الكويت الوطني، الإسكندرية، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، إتش إس بي سي، التعمير والإسكان، العربي الافريقي الدولي، بلوم، عودة، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي،  الاستثمار العربي، قناة السويس، كريدي أجريكول، البركة، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي" نحو 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع.


كما وصل أعلي سعر للدولار مقابل الجنيه في بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي ومصر إيران للتنمية لـ15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.


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