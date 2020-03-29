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أحمد موسى يوجه التحية لـ أبو العينين بعد تبرعه بـ 30 جهاز تكييف لـ مستشفى العزل بسوهاج

الأحد 29/مارس/2020 - 11:19 م
النائب محمد ابو العينين
النائب محمد ابو العينين
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حمزة شعيب
أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالمبادرات الخيرية التى يقدمها البرلماني محمد أبو العينين، لدعم المواطنين فى مواجهة فيروس كورونا، قائلا:"كل التحية والتقدير لرجل الصناعة والبرلماني محمد أبو العينين".


وتابع أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن المجتمع المدني ورجال الأعمال لهم دور فى مساعدة الدولة، مؤكدا أن النائب محمد أبو العينين تبرع بـ  30 جهاز تكييف يجري تركيبها فى مستشفي سوهاج التعليمي ضمن مبادرة أبو العينين لمواجهة فيروس كورونا.


وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أنه تم توفير أجهزة تنفس وتجهيز عنابر عزل بالمستشفيات بالجيزة وسوهاج والشرقية والعاشر من رمضان والسويس.


وأشار إلى أنه تم توفير أجهزة تنفس صناعي و10 مناظير حنجرية بمستشفى الأحرار بمحافظة الشرقية.

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