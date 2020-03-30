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توك شو

أرملة جورج سيدهم: شكرت الله على وفاة نادية لطفي قبل زوجي.. فيديو

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:05 ص
صدى البلد
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عادل نصار

كشفت الدكتورة لندا، أرملة الفنان الراحل جورج سيدهم، تفاصيل ساعته الأخيرة وقبل وفاته.

وأضافت "لندا"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنها لم تشعر أنها كانت فى جنازة زوجها وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، بل كان يوم عرس له، جاءت له رسائل وبرقيات من مختلف بلدان العالم كافة ومن شخصيات لا أعرفها، وتابعت:"النهاردة كان يوم عرس وليس جنازة..على رأى دلال عبد العزيز روح جورج كانت ترفرف فى الكنيسة".

 

وتابعت أنها التزمت بقواعد الكنيسة فى عدد المشاركين فى الجنازة، وتابعت:"جمهورية مصر كانت على أتم استعداد أن تأتى اليوم فى الجنازة .. أنا مش عارفة إي موجة الحب الشديد للراحل جورج سيدهم".

 

كان يقظا جدًا ومتابعا جيدا لكل شئ خلال فترة مرضه، التى أمتدت لـ24 عامًا، ولم تتراجع حالته الصحية إلا فى آخر 48 ساعة، وتابعت:" تزوجته 28 عامًا قضيت منها 24 سنة مع مرضه ولكن كان يقظًا".

 

وكشفت زوجة الراحل جورج سيدهم، عن أن وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، قالت إنها ستجمع كافة أعمال الراحل، وتابعت:"جورج إنسان قبل أن يكون فنانا..إنسانية جوروج يفرد لها كتب الجانب الإنسانى كان عالى عنده بشكل شديد"، ووجهة حديثها لمقدم البرنامج حديثها قائلة:"أنتم ماسبيرو واحد وجورج ماسبيرو أتنين".

 

وأنهت :"شكرت ربى على وفاة زوجى بعد رحيل الفنانة نادية لطفى.. كنت أخشى أن ترحل نادية لطفى أن مات جورج فى حياتها.. وأنا لم أخبره برحيل نادية حتى وفاته لأنى أعلم تمامًا كيف ستكون حالته لو علم برحيل نادية لطفى".

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