مستقبل وطن يواصل عمليات التعقيم والتطهير لمواجهة كورونا في الجيزة

في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من دوره المجتمعي، كون حزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب، فرقا للتعقيم للمرور على الأماكن المختلفة بكافة المحافظات للمساهمة فى تعقيم الأماكن العامة خاصة المزدحمة.





وواصلت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة برعاية عادل ناصر أمين الحزب بالجيزة، فى القيام بحملاتها الموسعة فى تطهير وتعقيم المنشآت العامة والحيوية بكافة مراكز وأحياء المحافظة، فضلا عن توفير احتياجات المواطنين من خلال طرح سلع غذائية وملابس بأسعار مخفضة.





ففى مركز العياط، قامت أمانة الحزب بإشراف إيهاب شكرى، بتوزيع 500 شنطة مواد غذائية، على المواطنين للتخفيف عنهم.





وأعدت أمانة الحزب بمركز أبو النمرس، برعاية محمد سعيد هلال، لليوم الرابع على التوالي، شوادر لبيع الخضراوات والفاكهة واللحوم، للمواطنين بأسعار مخفضة، بقرى "المنوات، ميت شماس، ميت قادوس".





وقامت أمانة العمال والفلاحين بمحافظة الجيزة، برئاسة المهندس أحمد الشراني، بتوزيع 300 شنطة سلع غذائية، على أهالي قرية اللشت بمركز العياط، تخفيفا للأعباء عن كاهل الأسر المصرية.





وقامت الوحدة الحزبية بوراق الحضر، بقسم الوراق، برئاسة محمد مختار، أمين الوحدة الحزبية، بتوزيع 150 قطعة ملابس وأحذية، على الأسر الأكثر احتياجا بالمجان.





وتستكمل أمانة الحزب بالطالبية، بإشراف الدكتور خالد عودة، حملة تعقيم وتطهير المنشآت العامة والحيوية والشوارع الرئيسية والفرعية، لليوم العاشر على التوالي، مواجهة فيروس كورونا، حيث تم تنظيم حملات التوعية بمنطقة الطالبية، وتوزيع منشورات بكيفية الوقاية من الفيروس، كما تم تعقيم وتطهير كافة المنشآت الحيوية بالطالبية.





ولليوم التاسع على التوالي، واصلت أمانة الحزب بمركز أوسيم، تنظيم حملات التوعية والتعقيم والتطهير بكافة قري مركز أوسيم ضد فيروس كورونا المستجد.





وقامت أمانة الحزب بمركز البدرشين، بإشراف، شعبان هيكل، بتوزيع مواد التعقيم والمطهرات علي أهالي مدينة البدرشين، بالتزامن مع حملات التعقيم التي تتم من خلال فرق الحزب لتطهير وتعقيم قرى "المرازيق والشنباب".





ونظمت أمانة الحزب بمركز الصف، برئاسة المستشار عربي زيادة، حملة تطهير وتعقيم بقرية عرب الحصار البحرية، للوقاية من فيروس كورونا فضلا عن تطهير دور العبادة بالقرية، ومركز الشباب، والمحلات التجارية، وتوجيه المواطنين للإلتزام بقرارات الحكومة حفاظًا علي سلامتهم.





وواصلت أمانة العلاقات العامة بمحافظة الجيزة، بإشراف محمد سلطان، تعقيم وتطهير دور العبادة بمنطقة حدائق الأهرام.





ويذكر أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعمًا لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.



