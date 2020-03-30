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أخبار البلد

مستخدمو «تيك توك» يتعاونون لنشر الوعي حول طرق الوقاية من فيروس كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:18 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى

وسط المخاوف العالمية حول فيروس كورونا المستجد، يتخذ تطبيق تيك توك، المنصة الرائدة لمقاطع الفيديو القصيرة على مستوى العالم، خطوات لمساعدة مستخدميه على تلقي المعلومات الموثوقة التي يحتاجونها للبقاء في أمان. ومن خلال شراكات "تيك توك" مع المنظمات الصحية المختلفة، يساعد التطبيق بشكل فعال في منع انتشار الفيروس وزيادة الوعي عنه، كما يشارك مستخدمي "تيك توك" بالنصائح عن طريق مقاطع الفيديو القصيرة.

يحرص تيك توك كذلك على إمداد مستخدميه بالمعلومات الدقيقة من خلال صفحة منظمة الصحة العالمية في التطبيق، والتي تحتوي على إجابات للأسئلة الشائعة، وتقدم نصائح وإرشادات حول البقاء بأمان، كما تنفي بعض الشائعات والمفاهيم الخاطئة عن المرض للحفاظ على صحة ورفاهية مجتمعاتها. يمكن للمستخدمين الوصول إلى الصفحة بالبحث عنها، كما يمكنهم أيضًا مشاهدة مقاطع فيديو متعلقة بالموضوع والحصول على معلومات صحيحة من مصادر موثوقة. وفي إطار تفاعل المنظمات العالمية المختلفة على منصة "تيك توك"، قامت منظمة اليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كذلك ببث مباشر من خلال التطبيق للتوعية عن طرق الوقاية والحماية، والذي حصد أكثر من 230 ألف مشاهدة.

وتطبيقًا لمسؤوليتها المجتمعية، تبرعت "تيك توك" بقيمة 10 مليون دولار أمريكي لصندوق الاستجابة التابع لمنظمة الصحة العالمية، والذي يقوم بإرسال الإمدادات الأساسية إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية، وإمداد المجتمعات بأحدث المعلومات الموثوقة، بالإضافة إلى تسريع الجهود لاكتشاف العلاجات أو اللقاحات اللازمة للفيروس.

أطلق "تيك توك"، كذلك في خطوة لتشجيع الترابط ونشر الوعي حول طرق الوقاية،  تحدي #معا_ضد_الكورونا، والذي حصد أكثر من 270 مليون مشاهدة، وشارك فيها العديد من المشاهير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فعلى سبيل المثال، قامت الفنانة سمية خشاب بمشاركة جمهورها بفيديو عن الحقائق الهامة بشأن انتشار الفيروس ونصائح الوقاية.


 كما انضمت ريا أبي راشد كذلك، بكونها شخصية مؤثرة في جميع أنحاء المنطقة وفي الغرب أيضًا، إلى التحدي لتجمع مجموعة من الفنانين والفنانات للتوعية عن المرض والتي كانت من بينهم مايا دياب الفنانة اللبنانية. انضمت أيضًا الدكتورة رنا عامر خبيرة التغذية بمقطعين فيديو قصيرين في التحدي ، أحدهما يكشف عن كيفية مكافحة انتشار الفيروس، والذي تضمن أيضًا نصائح لمستخدمين آخرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما يهدف الثاني إلى التثقيف حول الاحتياطات وماذا يجب عليك شراؤه من الصيدلية.


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