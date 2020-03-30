ننشر.. تفاصيل اكتشاف كميات من الحشيش داخل حاوية تفاح قادمة من لبنان

علم "صدي البلد" من مصادر مطلعة بمنفذ شرق بورسعيد، عن قيام إدارة المنفذ الجمركي بضبط كميات من مخدر الحشيش داخل شحنة فاكهة قادمة من لبنان.

وفقا لما كشفته المصادر، إنه حتي الآن لم يتم الكشف عن الحاوية الواردة للمنفذ الجمركي، لتحديد الكميات المضبوطة ووزنها.

قالت المصادر إن الحاوية الورادة لمنفذ شرق بورسعيد ورقمها 1377682 بسعة 40 قدم، من واقع مستنداتها وهي عبار عن شحنة تفاح لبناني، غير أن الكشف المبدئي اثبتت احتواءها علي مخدر الحشيش.

بحسب ما أكدته المصادر، فإن معلومات تم تصنيفها تحت مسمي " سري للغاية" قد وصلت للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمناطق الحرة برئاسة يسري رجب من سلطات الجمارك اللبنانية، بشأن اعتزام بعض شركات الاستيراد والتصدير في تهريب كميات من مخدر الحشيش المحظور داخل إحدى رسائل مواد غذائية عبارة عن تفاح قادم من لبنان.

ومن المقرر الكشف عن الشحنة ظهر اليوم لتحديد الكميات المضبوطة.



وقامت ادارة الاستهداف والتتبع بمصلحة الجمارك بالتأكد من صحة المعلومات المقدمة من خلال الرصد والاستكشاف للشحنة الواردة ليتم اكتشاف المضبوطات.