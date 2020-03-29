جمارك بورسعيد تفرج عن بضائع بـ2.7 مليار جنيه خلال شهر

أفرجت جمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة يسري رجب خلال فبراير الماضي، نهائيا عن 7123 شهادة جمركية لعدد من البضائع والأصناف المختلفة بقيمة إجمالية تبلغ 2.7 مليار جنيه.





قالت مصادر جمركية في تصريحات لها، إن البضائع المفرج عنها كانت عبارة عن ( مستلزمات إنتاج الأحذية والشنط والملابس - واكسسوار محمول - وأدوات مكتبية - اقمشة ومفروشات - أدوات منزلية) وكانت أصناف واردات المنطقة الحرة ببورسعيد عبارة عن (ملابس جاهزة- احذية - شنط - أجهزة كهربائية).





وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة علي تلك البضائع نحو 462.2 مليون جنيه و الضرائب والرسوم الأخري بـ2.242 مليار جنيه.





ووصلت الشهادات الجمركية المصدرة عن المنفذ الجمركي نحو 628 شهادة بـ1.221 مليار جنيه لبضائع عبارة عن " برسيم، خردة، معادن، مواد غذائية وفواكه".





بلغت الرسوم المحصلة علي تلك الصادرات نحو 10.3 مليون جنيه.