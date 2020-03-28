جمارك بورسعيد تحبط تهريب جلود وحيوانات بحرية للصين

أحبطت جمارك بورسعيد برئاسة يسرى رجب بالتنسيق مع إدارة الصادر بإشراف محمد السماحى؛ محاولتين لتهريب جلود حمير و خيار البحر و بنطلونات.

قال مصدر جمركي إن المحاولة الأول كانت عبارة عن تهريب 20 جوال بوزن 680 كجم من حيوان خيار البحر و 1656 قطعة جلود حمير كانت مخبأة داخل حاوية بوزن 40 قدم مصدرة للصين في صورة 1148 شيكارة ملح طعام بوزن 28 طنا.

أوضح المسئول أن المحاولة الثانية كانت عبارة عن تهرب 9 دست بنطلونات مستوردة كانت مخبأة داخل سيارة نقل.

تم تشكيل لجنة جمركية من " محمود صلاح، أحمد محمد شوره، سامي السيد عبد الفتاح ،حامد العملاوى، محمود ممدوح، عمر سمير، محمد عبد الرازق،على صابر، ممدوح مصطفى، طارق مرسال ،محمد كمال هلال، علاء السيد ،السيد حسن"، وتحرير محضرين بالواقعة بعد اخطار يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



